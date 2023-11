Scalda l’autunno con il rosso “cherry coke” di Dua Lipa

I segreti del nuovo look della popstar: una nuance avvolgente e infuocata ma che richiede un certo impegno nel mantenimento

L’autunno di Dua Lipa è in rosso. La popstar ha lanciato il suo nuovo singolo, Houdini, in vista del nuovo album in arrivo nel 2024, con un radicale cambio di look. Addio al suo naturale nero corvino, è tempo di scaldare i mesi più freddi dell’anno con una nuance avvolgente e infuocata.

Dua Lipa va controcorrente

Dua Lipa è famosa per le sue sperimentazioni anche in fatto di capelli. E se tra le sue “colleghe celebrities” va di moda il biondo, vedi Rihanna, Kim Kardashian e Selena Gomez, lei va ancora una volta controcorrente e sfoggia un rosso dark.

Il cherry coke di Dua Lipa

Una colorazione di forte impatto che potrebbe ispirarti in vista delle feste. La sfumatura scelta dalla cantante inglese di origine kosovara si chiama “cherry coke”, come la famosa bevanda alla ciliegia e richiama lo stile anni Novanta e primi anni Duemila.

A chi è adatta questa nuance

A metà tra il mogano e il rosso violaceo, il cherry cola di Dua Lipa si adatta perfettamente sia ai capelli lunghi che ai tagli corti. Ciò a cui devi pensare però prima di sceglierlo, è che si tratta di una colorazione ad alta manutenzione quindi se sei pigra ad andare dal parrucchiere, forse non è il look che fa per te.

Le motivazioni dietro al nuovo look

Il cherry cola di Dua Lipa è opera dell’hair colorist Ben Gregory che su Instagram ha salutato così l’hair revolution: “New era, new colour!” (una nuova era, un nuovo colore!). Dietro al cambio di look infatti, c’è una motivazione più profonda come ha spiegato lei stessa ai microfoni di Radio Deejay: “Ho tinto i capelli di rosso perché inizialmente, mentre ascoltavo le canzoni del mio nuovo album, ho proprio visualizzato il colore rosso. Mi ha fatto sentire così, come se volessi interiorizzare la mia musica a livello più profondo. Mi sentivo come se fosse un nuovo personaggio, in una nuova era, con musica nuova. Per questo mi sono tinta i capelli di rosso”. E tu sei pronta per un’era in rosso?