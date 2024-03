E’ morta la “Gabri” di Vasco Rossi: “Pensavo me ne sarei andato prima io”

A soli 57 anni se n'è andata Gabriella Sturani, ex fidanzata da cui Vasco Rossi ebbe il figlio Lorenzo. E a cui il Blasco dedicò il brano "Gabri"

Grave lutto per Vasco Rossi. È morta a 57 anni Gabriella Sturani, ex del rocker di Zocca e madre di uno dei suoi figli, Lorenzo. “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene”, scrive il cantante sui social.

L’amore fra Gabriella e Vasco negli anni ’80

La storia d’amore fra Gabriella Sturani e Vasco Rossi risale oltre quarant’anni fa. I due si erano conosciuti nell’estate del 1980 sulla riviera romagnola, ma lei 13enne era troppo giovane per intraprendere una relazione. Tre anni più tardi, nel luglio del 1983, Vasco e “Gabri” si rincontrarono e finalmente sbocciò l’amore. A mettere fine alla loro relazione sarebbe stata proprio la gravidanza di Gabriella. “Per Vasco – aveva ricordato lei in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” una decina di anni fa – non era il momento per diventare padre“. In un primo momento Vasco non riconobbe il bambino. Lo fece solo nel 2003, accogliendo Lorenzo nella sua vita. “Rossi è il numero uno – aveva continuato Gabriella -. C’è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio”.

I tre figli di Vasco Rossi

Nonostante la loro storia d’amore risalisse agli anni ’80 Vasco non aveva mai dimenticato Gabriella e in tutti questi anni è sempre stato vicino al figlio: nato il 5 giugno 1986, Lorenzo è il secondogenito del rocker di Zocca che ha reso il cantante nonno di due nipotine. Il Blasco è anche papà di Davide (24 aprile 1986), nato dalla relazione con Stefania Trucillo, e Luca (17 giugno 1991), avuto dalla moglie Laura Schmidt.

Vasco le dedicò la canzone “Gabri”

Alla ex fidanzata, originaria di Masi Torello (Ferrara), il Komandante dedicò la canzone “Gabri”, contenuta nell’album “Gli spari sopra” del 1993. Poco più di un mese fa era morto Andrea Giacobazzi, l’amico che ispirò a Vasco la canzone “Colpa d’Alfredo”.

La lettera di Lorenzo Rossi alla madre

Toccante la lunga lettera che Lorenzo Rossi ha scritto e pubblicato su Instagram, a corredo di una foto in cui lui appare in braccio alla mamma che lo bacia affettuosamente. “Ogni volta che mi guardo indietro, ripensando alla vita che abbiamo passato, mi sembra d’averne già vissute 5 o 6. Oggi ne comincia un’altra, la più dura: quella senza di te”, scrive Lorenzo.

“Non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni – scrive – Avrei voluto solo qualche giorno in più per poter parlare, per poter sistemare i nostri conti del passato, per scacciare quei fantasmi che da sempre ci hanno perseguitato, per lasciarci andare serenamente mamma”. E ancora: “Hai scelto di andartene in fretta, probabilmente senza neanche rendertene conto, fortunatamente senza soffrire… e questo è stato un tuo grande regalo nei confronti miei e di Carlotta, lo so, nessuno di noi si meritava di vederti soffrire”. “Quando ci hai visti preoccupati – prosegue il post – sei riuscita con le ultime forze a dirci: ‘Calma’… Quel tuo ‘calma’ sarà la coperta che metterò quando avrò freddo, quel tranquillante che utilizzerò quando sarò agitato, quel fazzoletto che continuerò a usare per asciugarmi le lacrime”.