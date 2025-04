Eric Dane, uno dei volti più noti e amati di Grey’s Anatomy, ha Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Lo ha reso noto l’attore 52enne che nella popolare serie televisiva ha interpretato la parte del chirurgo plastico Mark Sloan, soprannominato McSteamy («dottor Bollore») per il suo fascino e il suo carisma.

Eric Dane shock: «Mi è stata diagnosticata la Sla»

«Mi è stata diagnosticata la Sla – ha raccontato Dane in esclusiva a People -. Sono grato di avere accanto a me la mia amorevole famiglia mentre affrontiamo questo nuovo capitolo». Soltanto un mese fa la moglie dell’attore, Rebecca Gayheart, ha chiesto la revoca della richiesta di divorzio presentata nel febbraio 2018 dopo 14 anni di matrimonio. La coppia ha due figlie, Billie Beatrice, di 15 anni, e Georgia Geraldine, 13.

Sul set per la terza stagione di Euphoria

«Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana» ha quindi dichiarato l’attore, aggiungendo: «Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy durante questo periodo». Proprio in questi giorni Dane inizierà le riprese della terza stagione della sere tv record di ascolti firmata Hbo, nella quale veste i panni di Cal Jacobs, padre del protagonista Nate.

La carriera di Eric Dane

Il percorso artistico di Eric Dane inizia nei primi anni Novanta con piccole parti in serie televisive, prima nella sitcom Bayside School, Sposati… con figli e Pappa e ciccia. Il suo primo ruolo significativo è con la serie Streghe nel 2003, ma è nel 2006 che arriva la svolta grazie alla serie cult Grey’s Anatomy. Nei panni del «dottor Bollore» Dane raccoglie talmente tanti apprezzamenti tra i telespettatori che il suo personaggio rimane nel cast principale fino al 2012. Recita successivamente nella serie d’azione The Last Ship (2014-2018) e nel 2019 entra a far parte del cast della serie Hbo Euphoria. Dopo una pausa dal cinema, torna sul grande schermo con film come American Carnage (2022), Riscatto d’amore (2022), Americana (2023) e Bad Boys: Ride or Die (2024).

Che cos’è la Sla

La Sla, acronimo di sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose responsabili del controllo dei muscoli volontari. Con la degenerazione di queste cellule, i muscoli diventano sempre più deboli, fino alla perdita completa della loro funzionalità.

I sintomi possono variare, ma spesso includono debolezza, difficoltà nella deambulazione o dei movimenti delle mani e degli arti superiori. In alcuni casi i sintomi d’esordio possono manifestarsi con una difficoltà del linguaggio e successivamente con un problema di deglutizione. Con il progredire della malattia, la maggior parte dei muscoli inizia a indebolirsi e a paralizzarsi. Tuttavia le funzioni cognitive come la memoria, la capacità di pensiero e la personalità, rimangono generalmente intatte. Attualmente non esiste una cura definitiva per la Sla.