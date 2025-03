«Il mese più pazzo della mia vita. Pazzo in senso buono, non negativo», scrive su Instagram Bianca Balti ripercorrendo gli ultimi giorni trascorsi. In effetti per la modella è stato un periodo intenso, dalla partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo in avanti. Ha presenziato alle fashion week di Milano e Parigi ed ha brillato tra le star della notte degli Oscar, sempre con il sorriso sulle labbra nonostante la lotta contro il tumore ovarico che porta avanti da settembre. Ora però per lei è tempo di fermarsi di nuovo, per seguire una nuova terapia contro il cancro.

Bianca Balti annuncia lo stop per la nuova terapia

«A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo» ha scritto Bianca Balti nelle storie di Instagram. Lo stop è dovuto all’inizio di un nuovo ciclo di cure: «la terapia con gli inibitori Parp che agisce bloccando l’enzima Parp, che aiuta a riparare il Dna danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA, come il mio», ha spiegato la modella. «Dovrò fermarmi per almeno tre settimane in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura per eventualmente modificare i dosaggi» ha raccontato ai suoi follower. «Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)», ha concluso con la solita ironia.

Bianca Balti sfoggia i capelli che ricrescono

Sui social Bianca Balti mostra anche i capelli che piano piano iniziano a ricrescere. Solo qualche mese fa la sua chioma le arrivava a metà schiena, ma con l’inizio della chemioterapia ha piano piano accorciato le lunghezze passando da un caschetto a un pixie-cut fino a sfoggiare con grande naturalezza la testa calva tanto sui social quanto sui red carpet. Ora ha scelto un biondo platino per il suo buzz cut, che per lei rappresenta l’inizio di una nuova fase: «I miei capelli stanno ricrescendo e la vita sta andando avanti», ha scritto postando le foto dell’ultimo mese.

A Sanremo ha mostrato la cicatrice sull’addome

Di certo Bianca Balti non si è lasciata ostacolare dalla malattia e anche al Festival di Sanremo ha portato il suo messaggio di speranza e positività. Sorridente, solare e bellissima, ha calcato il palco evitando di indossare turbanti o parrucche per nascondere l’alopecia: «Voglio mostrare al mondo intero il potere che il mio nuovo look possiede» ha spiegato. Si è mostrata senza filtri, scegliendo anche un abito che mettesse in evidenza la cicatrice sull’addome, a significare che la lotta contro la malattia non deve essere qualcosa da nascondere e i segni che questa lascia sul corpo qualcosa di cui vergognarsi.

La diagnosi di cancro

Bianca Balti ha ricevuto la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio a settembre. È stata operata d’urgenza ed è stata lei stessa a rivelare le sue condizioni di salute ai follower, condividendo le immagini dal letto d’ospedale circondata da fiori. Nonostante il dolore e la fatica non ha mai perso il sorriso, affrontando la malattia sempre con positività. «È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza» ha scritto nel post con il quale ha rivelato a tutti cosa le stava succedendo, e con la stessa serenità ha aggiornato nei giorni successivi sulla convalescenza.

La chemioterapia

Durante i mesi di lotta contro il tumore, Bianca Balti ha sempre condiviso con i follower tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute. A ottobre ha iniziato la chemioterapia: «Sono felice, posso fare progetti», ha commentato. E ai fan ha scritto: «Grazie per i dolci messaggi! Sto bene davvero», ha aggiunto, «non preoccupatevi per me, perché io non sono preoccupata. Sono solo infastidita perché avevo progetti molto diversi per il prossimo futuro. Ma l’accettazione, alla fine, mi donerà la grazia». Dopo tre cicli di chemioterapia e a distanza di un mese dalla fine dell’ultimo, per lei si apre una nuova fase, che si prepara ad affrontare con la grinta e la tenacia nell’affrontare la malattia che l’hanno sempre distinta.