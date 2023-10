Fedez è tornato a casa: “Donate il sangue”, in centinaia seguono il suo appello

F edez è stato dimesso dopo otto giorni in ospedale per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale: «Il fatto di essere ricchi non ci rende immuni da paure o stress emotivi». Ad accoglierlo ha trovato i figli Leone e Vittoria. E Chiara Ferragni gli ha fatto una sorpresa

«Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo». Due giorni dopo le sue dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, Fedez ringrazia i fan che hanno raccolto il suo appello a donare il sangue. Il rapper, appena tornato a casa dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale, aveva rilanciato l’appello di una donatrice Avis, che in un video dalla sede di Milano mostrava le sedie vuote pronte ad accogliere chi vorrà donare il sangue. Dopo questa testimonianza, al centralino dell’associazione sono arrivate centinaia di telefonate.

Fedez ringrazia i fan: «Sono molto felice»

Fedez ha pubblicato su Instagram un articolo di giornale che racconta proprio delle telefonate arrivate all’Avis: «Sono molto felice», ha spiegato in una delle sue Storie su Instagram. Il rapper sta attraversando un periodo molto delicato della sua vita. Giovedì 28 settembre è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto dal primario Marco Antonio Zappa. L’artista è stato curato per un’emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento domenica 1 ottobre. Tanta la preoccupazione tra i suoi familiari e i fan.

«Ho messo a letto i bambini e sono svenuto»

Una volta dimesso, Fedez ha raccontato che cosa gli è accaduto in un’intervista lunghissima al Corriere della Sera. «Ero a casa, avevo messo a letto i bambini. Sono svenuto. Poi ho chiamato l’ambulanza», ha spiegato, aggiungendo che durante la notte sono state necessarie due trasfusioni di sangue. «Appena tornerò in forze, voglio fare qualcosa per l’Avis, per invitare altri a donare sangue. Personalmente, senza quelle trasfusioni non sarei qui», ha aggiunto Fedez, che nel marzo del 2022 è stato operato per la rimozione di un tumore.

Fedez: «Essere ricchi non ci rende immuni dalle paure»

«Ho subito la resezione della testa del pancreas, del duodeno, la rimozione della cistifellea, e di un pezzo di intestino: è possibile che là dove ci sono le cuciture effettuate durante quell’intervento si siano formate delle ulcere», ha raccontato il rapper. Ha aggiunto: «In verità ho avuto altri problemi di salute questa estate, tanto da avere perso molti chili». «Il fatto di essere ricchi», ha precisato il rapper, «non ci rende immuni da paure o stress emotivi. Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne».

Il ritorno a casa, i disegni di Leone

Al suo ritorno a casa, Fedez ha trovato ad attenderlo gli amati figli Leone e Vittoria. Il rapper ha citofonato per fare una sorpresa ai bambini, che hanno cominciato ad urlare: «Papà». Leone lo ha abbracciato forte forte, poi gli ha mostrato i disegni fatti per lui mentre era assente. Vittoria lo ha accarezzato dolcemente.

La dedica di Chiara Ferragni

Nella notte, sua moglie, Chiara Ferragni, che per stargli accanto ha lasciato il lavoro a Parigi ed è volata in ospedale, gli ha dedicato la canzone Per te di Jovanotti, in piedi e in pigiama, e con il telefono tra le mani per non dimenticare le parole. Un omaggio canoro che ha divertito Fedez, anche se non lo ha convinto. Il cantante, abitato a giudicare gli artisti a X Factor, ha risposto ironicamente sui social: «Voleva dedicarmi una canzone romantica, stanotte forse non riuscirò a dormire».