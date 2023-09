Gianni Morandi annuncia: “Mi prendo una pausa dai social”. Fan preoccupati

S timato per la sua musica, amato per il suo carattere solare e seguitissimo anche sui social, dove a commentargli le foto ci pensano grandi e piccoli. D'ora in avanti però qualcosa è destinato a cambiare: parola di Gianni Morandi

Con il suo spirito giovanile e la sua anima da eterno ragazzo, Gianni Morandi abbatte qualsiasi barriera generazionale. Piace a grandi e piccoli e il merito non è solo della sua musica: sui social si è fatto conoscere anche dai più giovani, da chi non era ancora lontanamente venuto al mondo quando lui viveva l’apice della sua carriera. Se possibile, a incrementare la sua notorietà ci hanno pensato proprio i social network, quelle stesse piattaforme da cui ora Gianni Morandi vuole prendersi una pausa. Ma per quale motivo?

In arrivo una pausa dai social per Gianni Morandi

Dopo il successo a Sanremo 2023, al fianco del padrone di casa, Gianni Morandi si è catapultato nuovamente sulla musica. È uscito un nuovo album e da marzo ha fatto cantare l’Italia da Nord a Sud. Sui social è sempre attivissimo, raccontando ai fan tanti momenti della sua vita quotidiana. Eppure ora ha deciso di darci un taglio.

«Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci fa bene». Così, con un breve video condiviso sul suo profilo Instagram, il celebre artista di Monghidoro saluta i suoi numerosi follower (almeno per il momento).

Negli ultimi anni ha collezionato un totale di 5 milioni di follower sulle varie piattaforme. Al suo fianco la moglie Anna, fotografa d’eccezione. Morandi le riconosce sempre i crediti ai suoi scatti e chi può dimenticare l’iconico “Foto di Anna” a concludere la didascalia?

Fan preoccupati, eppure…

Sono bastate poche parole ad allarmare i fan, che sono 3 milioni su Facebook, 2 milioni su Instagram e 315mila su TikTok. C’è chi comprende la volontà di disconnettersi un po’ e approva la scelta di Morandi. «Bravo, finalmente una persona intelligente e umana», commenta un utente. Ma c’è anche chi non nasconde le proprie preoccupazioni: «Prenditi tutte le pause che vuoi, la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa». Ed è proprio a questo commento che il cantante ha deciso di rispondere. «Cosa dovrei nascondere?», ha scritto.

Notando una certa apprensione da parte dei suoi fan, Morandi ha poi tenuto a precisare: «Stiamo tutti bene, è una scelta presa per usare un po’ meno il telefonino e vedere se ci manca così tanto». Come negarlo: nell’era dell’iperconnesione, il cellulare è diventato un prolungamento del nostro braccio e sembra che tutti (o quasi) non riescano a starne senza. Gianni Morandi ce la farà?