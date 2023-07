Madonna, prima foto sui social dopo la paura

D opo il ricovero in ospedale, Madonna condivide le prime immagini su Instagram e ringrazia i fan per il supporto

Madonna torna a farsi viva sui social con una foto, la prima dopo il recente ricovero in terapia intensiva. La popstar 64enne, finita in ospedale a fine di giugno per un’infezione batterica, sembra si stia riprendendo: sulla sua pagina Instagram, l’artista appare bionda e sorridente mentre abbraccia un enorme fascio di rose rosa. “Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo”, è il testo a corredo dell’immagine che vuole essere un ringraziamento a tutti coloro che l’hanno sostenuta e le hanno mostrato affetto durante questo periodo così difficile.

Molti i commenti al post in cui anche personaggi noti, spicca il nome di Asia Argento, che esprime con queste parola la gioia di rivederla: “oy of being, of seeing, YOU”.

Il ricovero di Madonna in terapia intensiva

Madonna, ricoverata improvvisamente a giugno per una forte infezione batterica, è stata costretta a far saltare le prime date del suo tour mondiale che doveva partire il 15 luglio da Vancouver. Finita in terapia intensiva, è stata poi rimandata nella sua casa di New York e dichiarata fuori pericolo dai medici. Pare che la diva sia stata fra la vita e la morte, tanto che – come ha riportato il britannico “The Sun” – lo spavento l’avrebbe convinta a fare testamento per evitare un’eventuale corsa all’eredità da parte dei familiari. Tra le volontà della star, si apprende dal “Sun” anche il divieto di vendita di gadget ispirati a lei e l’uso di ologrammi per eventuali concerti post mortem.

Nessuna notizia ufficiale sul nuovo tour di Madonna

Difficile dire cosa abbia causato il crollo della cantante, forse ha contribuito la grande tensione emotiva legata all’inizio del tour e la fatica per le prove. A proposito del tour mondiale “Celebration”, voluto da Miss Ciccone per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, nessuna comunicazione ufficiale è ancora giunta: per il momento è stato rimandato a data da destinarsi.

“Il mio primo pensiero è andato ai miei figli”

Il 10 luglio è arrivato il primo messaggio in cui la popstar ha tranquillizzato tutti spiegando che, dopo il risveglio in ospedale, il suo primo pensiero è andato ai figli. “Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour. Inoltre non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo, odio deludere qualcuno” ha aggiunto la cantante.