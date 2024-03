Gisele Bündchen, la love story con Joaquim Valente va a gonfie vele

G isele Bündchen, dopo il divorzio dal campione di football Tom Brady, fa coppia fissa a Miami con un insegnante di jiu-jitsu

Dopo il divorzio da Tom Brady, Gisele Bündchen ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Joaquim Valente, istruttore di jiu-jitsu conosciuto dalla top model proprio durante un corso di questa disciplina di origine giapponese. Fra i due sarebbe nata un’amicizia che, dallo scorso giugno, è sfociata in una relazione che procede a gonfie vele. La Bündchen, 43 anni, condivide la custodia del figlio Benjamin, 14 anni, e della figlia Vivian, 11 anni, con l’ex marito Tom Brady, 46 anni.

Gli incontri nella casa di Gisele Bündchen a Miami

Valente, secondo quanto riporta “Page Six”, trascorrerebbe quasi tutte le sere nella residenza di Gisele a Miami, una villa da 11,5 milioni di dollari a Indian Creek acquistata dalla modella dopo il divorzio nell’ottobre 2022 e ancora in fase di ristrutturazione.

La storia nata dopo il divorzio da Tom Brady

Le voci su una relazione circolarono per la prima volta nel novembre 2022 quando Valente fu fotografato in vacanza con la Bündchen e i suoi figli in Costa Rica appena due settimane dopo il divorzio della top model dall’icona della NFL Tom Brady. La coppia ha viaggiato insieme anche in Brasile, Paese natale di entrambi.

Una relazione sempre più alla luce del sole

I due hanno suggellato la loro storia d’amore con un bacio dopo essere stati visti abbracciati il ​​giorno di San Valentino. Di recente Gisele e Joaquim sono stati visti andare in canoa insieme e una fonte informata ha dichiarato al portale di gossip: “Stavano mantenendo una certa riservatezza ma recentemente sono più frequenti le manifestazioni di affetto fra loro in pubblico”.

Joaquim, una “roccia” per Gisele dopo la morte della madre

Gisele Bündchen ha perso l’adorata mamma Vania lo scorso gennaio dopo una lunga battaglia contro il cancro. Dopo quel doloroso lutto, Valente avrebbe rappresentato per la modella una vera e propria “roccia” alla quale aggrapparsi.

Il libro di cucina scritto da Gisele Bündchen

Attualmente la Bündchen è impegnata nella una campagna promozionale del suo libro di cucina, “Nutrire: ricette semplici per potenziare il tuo corpo e nutrire la tua anima”, di prossima pubblicazione.