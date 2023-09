Gisele Bündchen parla del suo benessere mentale dopo il divorzio da Tom Brady

L a top model brasiliana si apre alla rivista People e racconta come ha superato i momenti difficili: "Quando chiediamo troppo al nostro corpo, dobbiamo darci una regolata. Bisogna prendersi cura di questo unico veicolo che abbiamo, giusto?"

“È stato un periodo molto difficile per la mia famiglia. Sembrava che ci fossero sole cose brutte”. A un anno di distanza dal divorzio dalla stella del football Tom Brady, Gisele Bündchen si apre in un’intervista alla rivista People. E rivela come ha superato questi mesi complicati tra la separazione dal marito dopo 13 anni e la nascita di due figli, il relativo gossip impazzito, una malattia dei suoi genitori e il trasferimento in Florida dal Massachusetts.

Il benessere mentale di Gisele Bündchen

Per il suo benessere mentale, la top model 43enne si è affidata alla meditazione, all’esercizio fisico quotidiano come lo yoga e a una corretta nutrizione: “Credo che se non avessi avuto tutti questi strumenti che mi hanno aiutata nei momenti difficili, sarebbe stata molto dura per me”.

La sveglia suona alle 5

La sua routine quotidiana inizia molto presto al mattino, racconta: “Ho capito che il mio corpo è il mio tempio e voglio davvero godermelo. Quindi per me muovere il mio corpo è una cosa enorme. Ecco perché mi sveglio alle 5 del mattino e medito da oltre 20 anni. E quando non lo faccio, sento un’enorme differenza”.

La rinuncia all’alcol

La modella brasiliana rivela anche di aver rinunciato all’alcol: “Subito dopo aver compiuto 40 anni, in realtà, ho sentito un’enorme differenza tra quando bevo un bicchiere di vino e quando non lo faccio. Quando non bevo dormo molto meglio. Dobbiamo amare noi stessi – spiega al magazine – Quando chiediamo troppo al nostro corpo, dobbiamo darci una regolata. Bisogna prendersi cura di questo unico veicolo che abbiamo, giusto?”.

La rinascita di Gisele Bündchen

Il nuovo mood “healthy” è stato una conquista graduale. La modella, che è diventata “Wellness Ambassador” per una nota azienda di integratori naturali, ha raccontato di avere intrapreso questo nuovo cammino di vita dopo avere sofferto di ansia e depressione da giovane: “Quando sei un adolescente o quando hai vent’anni pensi che nulla ti farà del male, puoi fare qualsiasi cosa, sei un supereroe. Beh, non così tanto. Il tuo corpo te lo fa sapere”. E lei l’ha ascoltato e ora può dire: “La mia vita è cambiata completamente. È stata come una rinascita”.