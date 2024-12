Grande ritorno di Rod Stewart a Glastonbury, l’iconico festival musicale nato negli Anni ’70 che si svolge a fine giugno in Inghilterra, nel Somerset. Il rocker scozzese mancava all’appuntamento da 23 anni. Il musicista di Maggie May e Do Ya Think I’m Sexy, al settimo cielo per la partecipazione, ha tuttavia fatto presente un dettaglio di ordine pecuniario: “È un grande onore, però mi costerà una fortuna: 300.000 dollari”.

Lo spazio di Rod Stewart fra le «leggende»

A Glastonbury, Rod Stewart si esibirà domenica pomeriggio nello spazio musicale riservato alle «Legends», che tradizionalmente attira il pubblico più numeroso del festival. In passato, questa fascia oraria è stata riservata ad artisti come Diana Ross, Lionel Richie, Paul Simon, Barry Gibb e Kylie Minogue. Il musicista 79enne era già stato headliner del festival nel 2002, insieme a Coldplay e Stereophonics.

L’addio di Rod Stewart ai tour globali a fine 2025

Di recente il cantante di Sailing ha annunciato l’intenzione di dire basta ai tour mondiali alla fine del 2025, ma di non voler ritirarsi dal mondo della musica: «Finirò con i tour mondiali su larga scala, ma non ho alcun desiderio di ritirarmi. Amo quello che faccio e faccio ciò che amo», ha dichiarato l’indomito Rod. «Sono in forma, – ha aggiunto – ho una folta chioma e riesco a correre 100 metri in 18 secondi alla felice età di 79 anni».

L’annuncio di Rod Stewart

Stewart, primo artista ad entrare a far parte della scaletta di Glastonbury 2025, ha condiviso la notizia della sua esibizione su Instagram. «Sono assolutamente entusiasta di annunciare che suonerò nel 2025! – ha scritto l’artista -. Dopo tutti questi anni, sono orgoglioso e pronto e più che in grado di salire di nuovo sul palco per deliziare e stuzzicare i miei amici a Glastonbury a giugno. Ci vediamo lì!».

L’attesa per Glastonbury 2025

Il popolare festival musicale si terrà a Worthy Farm nel Somerset dal 25 al 29 giugno. Fra gli headliner girano voci di superstar come Bruce Springsteen, Sam Fender, Olivia Rodrigo, Stevie Wonder, Eminem e Charli XCX. L’evento di quest’anno ha visto la partecipazione fra gli altri di Dua Lipa e SZA, mentre i Coldplay si sono esibiti per la sesta volta come headliner (un record per la band di Chris Martin).

Rod Stewart: “Glastonbury 2025 mi costerà una fortuna”

In un’intervista rilasciata a talkSPORT, Stewart ha dichiarato in merito all’opportunità a Glastonbury: «È un grande onore, però mi costerà una fortuna farlo: 300.000 dollari». Il motivo? «Devo riportare indietro dall’America tutta la mia band, ovviamente Glastonbury non paga per questo», ha spiegato il rocker che tuttavia ha aggiunto. «Ma non mi importa se mi costasse 1 milione di dollari, l’avrei fatto. È un grande onore. È davvero il più grande onore».

Che cos’è il festival di Glastonbury

Il festival di Glastonbury, evento culturale all’aperto che comprende spettacoli musicali, performance art e installazioni visive, si tiene a Worthy Farm a Pilton, un villaggio a circa 13 km a est di Glastonbury nella contea di Somerset , nell’Inghilterra sud-occidentale . È considerato il più grande festival musicale all’aperto del mondo. Nato nei primi anni ’70, è diventato un appuntamento fisso negli anni ’80 ospitando i più grandi nomi della musica internazionale insieme ad artisti emergenti.

