Halle Berry rompe il tabù e rivela: “Sono in menopausa”

Parlare della menopausa non è più un tabù. Ce lo insegnano le star come Halle Barry che ha rivelato di essere in questa fase della vita. E di stare benissimo così.

La confessione di Halle Barry

“Sono stata colpita all’improvviso dalla menopausa e sto cercando di sfidare e di mettere alla prova tutto quello che sapevo a riguardo“, ha confessato l’attrice in un video in collaborazione con Women’s Health.

Una battaglia contro i luoghi comuni la sua: “La tua vita è finita, la società non ha spazio per te. Ritirati. Fai le valigie. Non è vero. Non è vero che devi apparire in un certo modo o sentirti in un altro. Io mi sento al meglio adesso che ho 57 anni“, ha spiegato la star che ha recentemente festeggiato il suo compleanno accanto al musicista Van Hunt.

Felice con i suoi 57 anni

Non è la prima volta che Halle Berry si dice serena con l’età che ha. L’anno scorso per esempio aveva celebrato i suoi 56 anni pubblicando una foto con i suoi capelli d’argento. Quest’estate l’invito è per tutte le donne: “Sono solida nella mia femminilità e nel mio essere donna. So cosa ho da dire, anche se qualcuno potrebbe non essere d’accordo con me. Bisogna abbracciare e accettare il periodo della vita in cui si è, che sia di esplorazione, ricerca di se stesse, di curiosità”.

Il tabù sfatato della menopausa

Halle Berry non è l’unica star ad aver parlato apertamente della menopausa. Anche Naomi Watts ha raccontato di essere entrata in menopausa precoce quando non era nemmeno 40enne: “La parola menopausa vi mette paura? Ma perché? Si tratta di una fase naturale della vita, qualcosa che toccherà in sorte a metà della popolazione e che per riflesso toccherà indirettamente l’altra metà”, aveva scritto in un post. In Italia è stata Paola Barale a sollevare il tema, in un libro dal titolo eloquente, “Non è poi la fine del mondo” (Sperling & Kupfer). “Sono andata presto in menopausa, a 41 anni. Ma non sono decrepita: ho una vita sessuale molto attiva“, aveva spiegato la conduttrice a Verissimo.