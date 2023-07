Harry e Meghan: “Hanno pagato la ristrutturazione di Frogmore Cottage”

G ià soprannominato "Frogxit", da tempo i duchi di Sussex hanno detto addio a Frogmore Cottage, il loro primo nido d'amore. La residenza comparirebbe anche nella rendicontazione annuale delle finanze reali e secondo il custode delle finanze private, Harry e Meghan hanno pagato le spese di ristrutturazione

La dimora che ha ospitato gli sposini più chiacchierati di corte – i duchi di Sussex naturalmente – pare sia destinata al principe Andrea, sebbene sul suo futuro nel Regno Unito si siano già sollevate non poche indiscrezioni… È certo però che a farsi carico delle ristrutturazioni di Frogmore Cottage sono stati Harry e Meghan. È il segnale di un addio definito alla Royal Family?

Harry e Meghan, l’addio a Frogmore Cottage

Hanno sempre avuto a cuore quella residenza e forse non l’avrebbero mai abbandonata. Le circostanze però hanno tracciato un destino ben diverso: i duchi di Sussex hanno detto addio alla famiglia reale e oltreoceano hanno dato inizio a un nuovo capitolo della loro vita. Frogmore Cottage resta un lontano ricordo, ma pare che ne siano ancora particolarmente affezionati…

Con la decisione di lasciare il Regno Unito, Harry e Meghan si sono visti costretti anche a trasferirsi dalla villa in cui hanno costruito il loro primo nido d’amore. Con l’addio a Frogmore Cottage, il figlio minore di re Carlo e sua moglie sono rimati senza una dimora reale in cui rifugiarsi in caso di permanenza prolungata nel Regno Unito. Finora però Harry è tornato in patria molto poco e solo per pochi giorni, se non ore. Era successo in vista dei funerali della nonna, la compianta regina Elisabetta, poi – senza Meghan né i figli – in occasione dell’incoronazione di suo padre. È tornato a Londra anche per presentarsi in tribunale, contro i tabloid e le voci che hanno fatto circolare sul suo conto.

Frogmore Cottage era stato donato ai Sussex dalla regina Elisabetta e dire addio alla loro casa pare non sia stato affatto facile per la coppia… Lo hanno raccontato nella docuserie su Netflix: «Quel momento ci ha dato l’occasione per tornare indietro e riguardare dall’inizio la nostra intera storia», diceva Meghan commossa. A confermarlo nel suo chiacchieratissimo libro, “Spare”, era stato anche Harry, ricordando l’importanza che quel luogo aveva per lui e sua moglie. «Abbiamo sempre adorato quel posto. Dal primo minuto. Sembrava che fossimo destinati a vivere lì. Non vedevamo l’ora di svegliarci la mattina, fare una lunga passeggiata nei giardini, andare a salutare i cigni», racconta il secondogenito di Carlo e Diana.

I Sussex pagano i lavori di ristrutturazione

La conferma dell’addio di Harry e Meghan al cottage arriva solo ora, in occasione del report annuale sul Sovereign Grant, l’accordo secondo cui i membri della famiglia reale britannica si servono del denaro pubblico per pagare le spese relative ai loro doveri ufficiali, rendicontandole poi ai sudditi. Lo ha dichiarato Sir Michael Stevens, custode delle finanze private: «Possiamo confermare che il duca e la duchessa del Sussex hanno lasciato Frogmore Cottage». Quindi ha precisato: «Non entreremo nei dettagli degli accordi, ma si può dire che, come è stato precedentemente affermato, il duca e la duchessa hanno pagato le spese sostenute dal Sovereign Grant in relazione alla ristrutturazione di Frogmore Cottage, lasciando così alla Corona un patrimonio notevolmente arricchito». Secondo i conti reali del 2019, la ristrutturazione della tenuta di Home Parker da parte dei Sussex era costata 2,4 milioni di sterline (pari a circa 2 milioni e 8mila euro).

Sul futuro della dimora però nessuna dichiarazione e non è dato a sapere se davvero quella residenza spetterà ora al terzogenito della regina. «Qualsiasi occupazione futura sarà determinata e comunicata nella relazione del prossimo anno», taglia corto Sir Stevens.