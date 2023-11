I Coldplay chiedono ai fan di “cantare” nel loro nuovo brano

I Coldplay stanno lavorando al loro decimo album in studio. La band britannica ha chiesto una "collaborazione" per il brano "One world"

I fan dei Coldplay avranno la possibilità di essere presenti in una delle nuove canzoni della band. Chris Martin e soci hanno chiesto attraverso il profilo Instagram del gruppo di contribuire a una traccia del loro prossimo album che è in fase di ultimazione. Agli ammiratori della band di “Yellow” viene chiesto di copiare una nota fornita sul sito web ufficiale cantando “un sol o un do in qualsiasi ottava”.

Il messaggio social dei Coldplay

“Ciao a tutti”, esordisce la band nella didascalia su Instagram. “Speriamo che stiate tutti bene in questi tempi selvaggi. Abbiamo quasi finito Moon Music . Se anche voi volete partecipare, forse potreste aggiungere la vostra voce a una canzone chiamata ‘One World‘. (Ci piacerebbe molto.)”

“Registrati mentre canti ‘Ahhhhh‘“

“Tutto quello che devi fare è registrarti mentre canti “Ahhhhh” per alcuni secondi su oneworld.coldplay.com . …Puoi copiare la nota sul sito oppure cantare un Sol o un Do in qualsiasi ottava”. I quattro musicisti hanno ringraziato i fan per il supporto e hanno concluso il post: ” Con affetto, Chris, Guy, Will e Jonny” . Sul sito web del gruppo, si offrono ulteriori istruzioni su come partecipare, chiedendo ai fan di non includere “parole o frasi, per favore”. Si specifica inoltre che i partecipanti devono avere almeno 18 anni.

Quando i Coldplay coinvolsero i fan nel 2014

Non è la prima volta che i Coldplay incoraggiano i fan a farsi coinvolgere nella loro musica. Nel 2014, a Sidney, il gruppo è sceso a sorpresa in strada per filmare il video di “A Sky Full Of Stars“. La clip, nella quale compaiono numerosi fan della band, ha attirato una tale massa di gente da imporre la chiusura temporanea di King Street.

Il nuovo album dei Coldplay

La band inglese ha rivelato per la prima volta che stavano lavorando su “Moon Music a gennaio”. Il frontman Chris Martin ha descritto il disco in un’intervista a “City News” come il “secondo volume di Music Of The Spheres”, in riferimento al loro album del 2021. “Potremmo iniziare a suonare alcune canzoni ad un certo punto quest’anno”, ha aggiunto Martin.

Attesa per il nuovo tour del Coldplay

Chris Martin & Co porteranno il loro tour mondiale Music of the Spheres in Australia alla fine di questo mese per un paio di show (già esauriti) all’Optus Stadium di Perth. Nel 2024, il gruppo sarà in tournée con questo ultimo album in tutta Europa, facendo tappa in Italia, Francia, Germania, Austria e altri Paesi.