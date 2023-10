Björk e Rosalía, canzone contro l’allevamento intensivo di pesci

B jörk e Rosalía si uniscono per una campagna contro la piscicoltura industriale

Prima collaborazione fra Björk e Rosalía all’insegna dell’ecologia. La cantante islandese e la spagnola insieme per una canzone a sostegno degli attivisti che lottano contro l’allevamento industriale del salmone in Islanda.

Il titolo della canzone non è stato annunciato, ma il brano sarà rilasciato entro la fine del mese. Un’anteprima di 75 secondi è stata pubblicata online dalla star islandese.

In una dichiarazione che accompagna l’annuncio, Björk ha scritto: “Le persone nel fiordo Seyðisfjörður si sono alzate e hanno protestato contro l’avvio della piscicoltura. Vorremmo donare le vendite della canzone per aiutarli con le spese legali e speriamo che possa essere un caso esemplare per altri”.

Björk con gli attivisti contro l’industria della pesca

Björk ha definito l’Islanda “la più grande natura incontaminata d’ Europa e ancora oggi le sue pecore vagano libere tra le montagne; d’estate i suoi pesci nuotavano liberi nei nostri laghi, fiumi e fiordi. Quindi, quando gli imprenditori islandesi e norvegesi hanno iniziato ad acquistare allevamenti ittici nella maggior parte dei nostri fiordi, è stato un grande shock ed è diventato l’argomento principale di quest’estate. Non capiamo come siano riusciti a farlo per un decennio senza quasi nessuna regolamentazione che li fermasse”.

Il business del salmone in Islanda

Nel 2022 è stata completata una fusione del valore di 118 milioni di sterline tra le due più grandi aziende di pesca del salmone in Islanda, con l’acquisizione di Laxar Fiskeldi da parte di Ice Fish Farm. La quota di maggioranza della società è detenuta dalla norvegese Måsøval. Ice Fish Farm controlla il fiordo Seyðisfjörður e altri tre fiordi nella parte orientale del paese e mira a trasformare 10 milioni di salmoni ogni anno.

Björk preoccupata per la sorte dei salmoni islandesi

Questo allevamento industriale di salmone, sostiene Björk, “ha già avuto un effetto devastante sulla fauna selvatica e i pesci allevati soffrono in condizioni di salute orribili. E poiché molti di loro sono fuggiti, hanno iniziato a modificare in peggio il DNA del salmone islandese, che alla fine potrebbe portare alla sua estinzione”.

Björk: “Norme rigide per proteggere la natura”

“Il nostro gruppo vorrebbe sfidare questi imprenditori – ha detto Björk -, vorremmo contribuire a introdurre norme rigorose in Islanda per proteggere la natura”. “La maggioranza della nazione è già d’accordo con noi”, ha concluso la cantante che da tempo si batte per le cause ambientali.

L’impegno ambientalista di Björk

Nel 2008 Björk ha fondato la Fondazione Náttúra per sostenere gli habitat naturali dell’Islanda e protestare contro le fabbriche di alluminio che vi vengono costruite, e nel 2015 ha condotto una campagna contro la costruzione di un progetto energetico negli altopiani del paese, chiedendo la creazione di un parco nazionale al suo posto. Ha celebrato il mondo naturale nella sua musica e ha sostenuto l’attivista Greta Thunberg, dicendo della sua antologia The Climate Book nel 2022: “Sono ispirata e triste perché la situazione è peggiore anche di quanto pensassimo, ma ci sono alcuni momenti che ispirano speranza, per incoraggiarci ad agire”.

La collaborazione fra Björk e Rosalía

La canzone segna la prima collaborazione di Björk con la cantante spagnola Rosalía, che negli ultimi anni è diventata una star mondiale per la sua audace interpretazione della musica latina. Dopo aver vinto un Latin Grammy Award nel 2018, la spagnola ha dichiarato: “Voglio ringraziare donne come Lauryn Hill… Björk, Kate Bush… un saluto a tutte le donne della musica che mi hanno indicato che avrei potuto farcela, perché grazie a loro sono qui”. Björk è reduce dal decimo album in studio Fossora, che si è guadagnato una nomination ai Grammy per il miglior album di musica alternativa.