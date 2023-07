Irina Shayk e Tom Brady avvistati insieme: sono la nuova coppia dell’estate?

L a top model ex di Bradley Cooper e il campione di football americano ex di Gisele Bündchen sono stati visti flirtare in macchina: lo scoop di Page Six con le foto in esclusiva

Ogni estate ha bisogno della sua regina e del suo re e Page Six li ha già incoronati. Sarebbero Irina Shayk e Tom Brady la nuova coppia dei mesi più bollenti del 2023. Il magazine americano lancia lo scoop con tanto di testimonianze e foto in esclusiva.

Lo scoop su Irina Shayk e Tom Brady

La top model russa, 37 anni, e l’ex campione di football americano, 45 anni, sono stati avvistati insieme a Los Angeles. Nelle immagini, si vede la coppia flirtare in macchina attorno a casa di lui: sorrisi e sguardi complici. L’ex marito di Gisele Bündchen sarebbe andato a prendere l’ex compagna di Bradley Cooper all’Hotel Bel-Air per poi condurla a casa. Un testimone racconta al tabloid che i due non sarebbero usciti fino all’indomani.

Il debole per le modelle di Tom Brady

Tom Brady ha un debole per le modelle. Il suo primo figlio, John Edward Thomas, è nato nel 2007 dall’unione con Kathryn Bridget Moynahan, indossatrice e attrice. Ha poi sposato la super top Gisele nel 2009 e con lei ha avuto Benjamin Rein e Vivian Lake (13 e 10 anni). La coppia ha avviato le pratiche del divorzio lo scorso autunno e nel frattempo a Brady è stato attribuito un flirt con Kim Kardashian.

Irina Shayk tra CR7 e Bradley Cooper

Irina Shayk è stata la storica compagna di Cristiano Ronaldo per molto tempo. È durata quattro anni invece la sua relazione con l’attore Bradley Cooper che le ha dato una figlia, Lea De Seine, che oggi ha 6 anni. Si era parlato di un loro ritorno di fiamma e recentemente di un avvicinamento della modella a Leonardo DiCaprio.

Galeotta fu l’Italia

Galeotta per Irina Shayk e Tom Brady sarebbe stata l’Italia. Entrambi erano invitati allo stesso matrimonio a giugno in Costa Smeralda. Quello del miliardario e mercante d’arte Joe Nahmad. Tom e Irina hanno festeggiato gli sposi insieme ad altre star come le tenniste Serena e Venus Williams, lo stilista Tommy Hilfiger e Leonardo DiCaprio. “Da allora si sono tenuti in contatto, cercando di organizzare i loro incontri. C’è molta chimica tra loro. Non vedono l’ora di vedere come andrà a finire, ma è ancora presto per farlo”, ha detto una fonte al magazine People.

La prima smentita a giugno

Page Six aveva parlato già a inizio giugno del feeling tra Irina Shayk e Tom Brady ma il manager della modella aveva smentito le voci. Lo farà anche ora di fronte alle loro foto insieme?