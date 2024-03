Jennifer Lopez e Ben Affleck, la loro love story in un documentario

N el documentario "The Greatest Love Story Never Told" Jennifer Lopez racconta perché lei e Ben Affleck annullarono le nozze tre giorni prima di salire all'altare

È costato ben 20 milioni di dollari “The Greatest Love Story Never Told”, il documentario realizzato per Amazon Prime e diretto da Jason Bergh che racconta la storia d’amore fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il docufilm è uscito pochi giorni dopo “This Is Me…Now”, l’ultimo album della 54enne popstar e attrice americana di origini portoricane.

Lopez: “Ho deciso di raccontare la mia verità”

“Ho deciso di raccontare la mia storia, o dire la mia verità, che non ho mai condiviso con nessuno al mondo, la verità sulla mia vita personale”, ha detto la Lopez.

La storia d’amore fra Jennifer Lopez e Ben Affleck

In “The Greatest Love Story Never Told”, Jlo racconta nel dettaglio gli alti e bassi della loro relazione. La storia fra Jennifer Lopez e Ben Affleck è iniziata nel 2002, quando si incontrarono durante le riprese del film “Jersey Girl”. I due si fidanzarono l’anno successivo ma si lasciarono nel 2003. Eppure l’amore non è mai finito. I “Bennifer”, come sono stati soprannominati, si sono ritrovati nel luglio 2021 e si sono sposati l’anno dopo. Nel frattempo, entrambi hanno dato alla luce dei figli dalle rispettive relazioni: JLo i gemelli di 16 anni Max ed Emme con l’ex marito Marc Anthony, mentre Ben Affleck Violet, Seraphina e Samul, rispettivamente di 18, 15 e 11 anni con l’ex moglie Jennifer Garner. Nel documentario, Jlo si prende un po’ in giro a proposito della sua “disordinata” vita amorosa, essendo stata sposata quattro volte.

Quando si lasciarono tre giorni prima delle nozze

Nel documentario, la Lopez ricorda come la pressione e lo stress mandarono a monte il matrimonio tra i due nel 2003 a tre giorni dall’altare. “Io e Ben – dice JLo a ‘People’ – ci lasciammo tre giorni prima delle nozze. Avevamo in programma un grande matrimonio, 14 damigelle e cavalieri e tre giorni prima crollammo a pezzi sotto la pressione”. “Quando io e Jen ci lasciammo – aggiunge Affleck – il motivo fu l’attenzione massiccia intorno alla nostra vita privata”.

“È stata dura per anni – spiega JLo -: non solo pensavo di aver perso l’amore della mia vita, ma anche il mio migliore amico. Non sono riuscita a parlarne per anni e quella è stata la parte più difficile”.

La storia d’amore dei Bennifer è il soggetto del brano “This Is Me… Now”, in cui la Lopez invita a credere che il grande amore esiste.

Affleck avrebbe preferito maggiore privacy

Pare che Ben Affleck non abbia particolarmente gradito il progetto. Mentre la popstar è determinata a dichiarare pubblicamente il suo amore per l’attore, lui ha ammesso di provare un certo disagio a mettere a nudo i suoi sentimenti. L’attore ha detto di considerare “sacri” i momenti privati ​​vissuti con Jennifer, preferendo tenere i riflettori lontani dalla sua vita sentimentale.

Per amore della moglie, Ben ha comunque accettato di prendere parte al documentario. “Jen è stata davvero ispirata da questa esperienza, come artista e regista faccio sicuramente la stessa cosa – ha detto il regista di ‘Argo’ – Ma ho sempre pensato che le cose private siano sacre, quindi questo è stato una sorta di adattamento per me.”