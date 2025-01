Dopo essere stato un giovane Papa per Paolo Sorrentino, Watson in Sherlock Holmes e Albus Silente in Animali Fantastici, Jude Law si trasformerà in Vladimir Putin nel prossimo film, per la regia del francese Olivier Assayas. L’attore britannico interpreterà il presidente russo nell’adattamento del romanzo Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli.

Jude Law: «Mi sembra di scalare l’Everest»

«Esito a dirlo perché non ho ancora iniziato a lavorare sul mio ruolo», ha detto Jude Law al magazine Deadline. «O meglio sì, ho iniziato, ma per il momento mi sembra di scalare un Everest, e sono ai piedi della montagna e penso, ‘Oh mio Dio, cosa ho fatto?’ È spesso così che mi sento quando dico di sì. Stavo pensando, ‘Oh Dio, come farò a farlo?’ Ma comunque, questo è un mio compito da risolvere».

Il film con Jude Law tratto da Il mago del Cremlino

Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli, che in Francia ha vinto il Grand prix du roman de l’Académie française, racconta l’ascesa al potere dell’attuale presidente russo negli anni ’90 attraverso gli occhi di Vadim Baranow, alter ego romanzesco di Vladislav Surkovn, storico consigliere personale di Putin fino a quando è stato rimosso per ordine del capo del Cremlino nel febbraio 2020.

L’incontro fra Putin e Vladislav Surkov

La storia è ambientata in Russia all’indomani del crollo dell’URSS. A quel tempo, Vladimir Putin – membro promettente dell’FSB (ex KGB) – incontra l’uomo di spettacolo e produttore televisivo Vadim Baranov – personaggio fittizio dietro al quale si cela Vladislav Surkov – che diventerà un suo strettissimo collaboratore e, soprattutto, il suo consulente per l’immagine.

Sceneggiatura firmata con Emmanuel Carrère

A firmare la sceneggiatura del film, oltre allo stesso Assayas, ci sarà il blasonato scrittore e sceneggiatore francese Emmanuel Carrère, autore dell’inquietante romanzo-verità L’avversario. Oltre a Jude Law nel cast figurano Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Paul Dano, Zach Galifianakis e Tom Sturridge.