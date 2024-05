Justin e Hailey Bieber in attesa del primo figlio: l’annuncio sui social

L a coppia ha condiviso con i fan foto e video che mostrano il pancione della modella e imprenditrice

Justin Bieber e la moglie Hailey sono in attesa del primo figlio. La coppia ha annunciato la lieta notizia sulle rispettive pagine Instagram con relativi post, scatenando la gioia di milioni di fan che da anni li seguono.

L’annuncio della gravidanza

In una serie di foto e video pubblicati su Instagram, Justin e Hailey Bieber hanno svelato di aspettare il loro primo figlio. La 27enne si è mostrata fasciatissima in un abito bianco in pizzo con tanto di velo, a ricordare un vestito da sposa. Justin, 30 anni, le tiene le mani, uno di fronte all’altro, come se stessero per pronunciare nuovamente il “sì”. A immortalare la modella, in molte foto, è proprio il marito, che la abbraccia e accarezza la pancia.

Il matrimonio nel 2018

Justin Bieber e Hailey si sono incontrati per la prima volta al Today Show nel 2009, nel 2015 hanno cominciato a frequentarsi, ma nel 2016 si sono lasciati. I due si sono incontrati di nuovo tra il 2017 e il 2018 e, dopo appena un mese di frequentazione, si sono fidanzati e sposati poco dopo. La coppia ha avuto un matrimonio civile segreto a settembre del 2018, ma solo a dicembre è stato ufficializzato pubblicamente. I festeggiamenti per il loro matrimonio religioso sono avvenuti il 30 settembre 2019 in Carolina del Sud. Ora, a distanza di alcuni anni e nonostante i numerosi rumors di una separazione alle porte, Justin e Hailey sono pronti a vivere la gioia di un figlio.

La malattia di Justin Bieber

Gli ultimi anni per il cantante non sono stati facili. A Justin Bieber è stata, infatti, diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt. Si tratta di una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell’infezione da virus Herpes Zoster che colpisce ogni anno circa 20mila persone. Questo virus paralizza i nervi del volto e forma vesciche sull’orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca.

L’amore di Hailey per Justin Bieber

Hailey non ha mai nascosto il suo profondo amore per Justin. Poco tempo fa, in occasione del 30esimo compleanno del marito, gli ha dedicato parole dolci ed emozionanti. “30!!!!!!!????????!!!! È stato veloce – ha scritto su Instagram condividendo la foto di un bacio -. Le parole non potrebbero mai descrivere veramente la bellezza di chi sei. Buon compleanno a te… amore della mia vita, per tutta la vita“.