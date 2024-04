Pink jelly nails: la manicure dell’estate svelata da Hailey Bieber

I l tipo di manicure "effetto gelatina", molto popolare negli anni '90, è stato rilanciato dalla modella e imprenditrice ed è perfetto per la stagione calda

Le “unghie gelatina” stanno tornando. Il fenomeno, molto popolare negli anni ’90, è stato rilanciato da Hailey Bieber. La modella e imprenditrice è solita inventare mode e trend, riuscendo solo attraverso i social a raggiungere una platea di oltre 50 milioni di follower. L’ultima riguarda un tipo di manicure molto particolare e perfetta per la primavera/estate.

Il servizio fotografico per Rhode

L’influencer ha utilizzato il suo brand per sfoggiare per la prima volta le nuove unghie. Sulla pagina Instagram di Rhode, il marchio di bellezza creato dalla Bieber, ha pubblicato un video in cui mostra le sue “pink jelly nails”, abbinandolo alle labbra, alle guance e persino al suo outfit. Il post ha ottenuto milioni di visualizzazioni e in molti non hanno potuto non notare le mani perfettamente curate e dalle tinte rosa.

Cos’è la “pink jelly nails”

Ma in cosa consiste questa particolare tecnica per colorare le unghie? Si tratta sostanzialmente di trasformare le unghie in caramelle gommose e fare in modo che ricordino un lucidalabbra. “Jelly” letteralmente significa gelatina ed è questo l’aspetto che bisogna conferire alle unghie. Le unghie “jelly” sono semitrasparenti, permettendo di intravedere l’unghia naturale. I colori tipici includono verde, rosa, arancione, viola e blu.

Come ottenere le “unghie gelatina”?

Per ottenere le “pink jelly nails” è necessario utilizzare smalti diluiti, che possano creare l’effetto traslucido proprio della gelatina. Il metodo più semplice e veloce è quello di applicare unghie finte in plastica trasparente, molto in voga negli ultimi anni, e dare loro una forma ovale allungata. A questo punto basterà semplicemente applicare lo smalto rosa diluito, ma una volta sola e non di più. Ma se volessimo creare l’effetto sulle nostre unghie? Ecco come fare.

I passaggi per la manicure “pink jelly”

Innanzitutto è necessario mescolare lo smalto del colore che più ci piace, in questo caso il rosa, con uno trasparente. In questo modo il colore sarà meno intenso e dando una sola passata si otterrà immediatamente l’effetto desiderato. C’è un solo accorgimento che dobbiamo tenere bene a mente: prima di applicarlo, dobbiamo assicurarci che le nostre unghie siano curate. Quindi sarebbe preferibile comunque effettuare una manicure per poter partire dalla base giusta. Ovviamente più le nostre unghie saranno lunghe, più il risultato sarà bello, perché l’effetto gelatina sarà più visibile.