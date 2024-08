Se c’è un’attrice che è riservatissima sulla sua vita privata, è Keira Knightley. Ma adesso la star di Pirati dei Caraibi ha deciso di raccontare quello che sta vivendo con una delle sue figlie. «È dislessica», ha detto, «proprio come me». Poi, però, ha aggiunto che questo, secondo lei, è un vantaggio.

«Una memoria incredibile»

Keira Knightley, che ha 39 anni, ha due figlie Edie, 9 anni, e Delilah, 4, avute il marito James Righton, 40. «Abbiamo una bambina dislessica», ha spiegato l’attrice parlando in un podcast, «la sua memoria è assolutamente incredibile». Un fatto, quest’ultimo, che è stato confermato anche dal papà, che ha detto: «È capace di memorizzare un intero libro, è incredibile».

Keira Knightley è dislessica

Anche Keira Knightley ha la dislessia. Le è stata diagnosticata quando aveva sei anni. L’attrice ha spiegato che è stata proprio questa condizione a permetterle di diventare attrice.

In particolare, ha ricordato di quando i suoi insegnanti chiamarono i suoi genitori per avvertirli che lei non era “normale”. «Gli hanno detto: “Guardate, non sa leggere per niente e abbiamo bisogno di una carota da sventolarle davanti. Sapete se c’è qualcosa che vuole e che può spronarla?”. E loro hanno risposto: “Beh, vuole un agente”».

«Sono attrice grazie alla dislessia»

Subito dopo, i genitori di Keira Knightley hanno accontentato la figlia: le hanno trovato un agente e questo ha cambiato le sorti dell’attrice, che si è sentita motivata a mantenere alti i suoi voti per poter poi recitare. «Ha funzionato. È stata la mia carota», ha scherzato la star.

Keira Knightley: «Mia figlia non guarda i miei film»

Nell’aprile del 2022, Keira Knightley aveva detto al settimanale americano People che le sue due figlie sembrano non avere alcun interesse a vederla sullo schermo. Aveva spiegato che la più grande, Edie, non ha visto nessuno dei suoi film, che vanno dalla serie Pirati dei Caraibi a Orgoglio e pregiudizio, La duchessa e tanti altri. «È completamente disinteressata», aveva spiegato.

Keira Knightley aveva aggiunto: «Ho fatto una versione dello Schiaccianoci un paio di anni fa, e mia figlia è venuta sul set con me quando aveva 3 anni. Ho pensato: “Oh, quest’anno forse vuole guardarlo?”. Mi ha detto di no. Quindi non le interessa vedermi in alcun modo in televisione, il che è del tutto giusto. Penso che sia molto salutare».

Leggi anche Dislessia negli adulti, arriva un test per la diagnosi