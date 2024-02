Khaby Lame debutta al cinema: “Recitare è un mio sogno”

I l tiktoker più famoso del mondo sarà il protagonista di una action comedy internazionale. Nel frattempo, si prepara per i Grammy Awards e il Super Bowl

Da TikTok al cinema. Khaby Lame, l’influencer italiano di origine senegalese che sui social network è seguito da 162 milioni di persone, sta per debuttare in una action comedy.

Il tiktoker, per la sua mimica contagiosa e universale è stato definito da Forbes il “Charlie Chaplin dell’era digitale”. Ora sarà il protagonista di un film prodotto da Marco Belardi, che ha realizzato oltre 50 pellicole tra cui Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, La pazza gioia di Paolo Virzì e A casa tutti bene di Gabriele Muccino.

Khaby Lame: “Non voglio controfigure”

La notizia sta facendo il giro del mondo. “Recitare è sempre stato il mio sogno, ma non voglio improvvisare”, ha fatto sapere Khaby Lame. Ha aggiunto: “Sono pronto ad approfondire i miei studi di recitazione e di inglese per interpretare al meglio questo film”.

Il tiktoker ha anche spiegato: “Mi sto allenando fisicamente molto perché, come ho chiesto a Marco Belardi, nelle scene di azione non voglio essere sostituito da uno stuntman. A febbraio, a Los Angeles, incontrerò una star di Hollywood che stimo da sempre, e sicuramente mi farò dare consigli su come muovermi davanti alla cinepresa”.

Secondo rumors che circolano negli Usa, la star potrebbe essere Will Smith che, secondo alcune fonti, avrebbe ingaggiato Lame per un cameo in un film di prossima uscita.

Arriva l’agente segreto 00Khaby

Quanto alla pellicola della quale sarà protagonista, si tratta di una commedia di spionaggio in lingua inglese, intitolata 00Khaby, e ambientata in Italia, Stati Uniti, Monte Carlo, Dubai e Costa Azzurra.

Khaby Lame interpreterà un rider che, dopo essersi scontrato con uno scienziato dissidente, viene reclutato dalla Cia come esca per ingannare i servizi segreti nemici.

Nella sinossi del film si legge: “Mentre fugge dai trafficanti d’armi e ruba campioni di dna, il goffo agente segreto deve fare i conti anche con la gelosa fidanzata italo-cinese e il suo fastidioso fratellino. Alla fine, grazie a un mix di astuzia, fortuna e il suo incrollabile ottimismo, riuscirà a sventare nientemeno che la Terza Guerra Mondiale”.

Khaby Lame ai Grammy Awards

Il film, ha spiegato Marco Belardi, metterà in risalto le qualità mimiche di Khaby Lame. “Già dal primo incontro è scattata una sinergia unica”, ha spiegato il produttore, “siamo entrambi due sognatori che si lanceranno in una nuova sfida. Ho proposto a Khaby un’idea che lui ha subito sposato”.

Nel frattempo, l’influencer parteciperà ai Grammy Awards il 4 febbraio e sarà anche presente al Super Bowl il 12 febbraio, per una campagna di marketing.