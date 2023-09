Kris Jenner criticata per i filtri a foto e video a 67 anni

N onostante i 67 anni Kris Jenner vuole sembrare una ragazzina. Ma l'utilizzo dei filtri di ritocco delle immagini rendono il suo viso artificiale: e i fan se ne accorgono

I social sono diventati il luogo virtuale per eccellenza per esibire vite lussuose, volti impeccabili, fisici scolpiti. In questo le sorelle Kardashian e la “matriarca” Kris Jenner sono state un incontrastato modello di riferimento. Successo, soldi, bellezza anche a prezzo di qualche ritocchino. Pare, tuttavia, che ultimamente Kris abbia un po’ esagerato nel voler apparire sempre giovane, in forma smagliante nonostante i 67 anni.

Il volto “irreale” di Kris Jenner

Il suo truccatore, Samer Khouzami, ha condiviso un video su Instagram nel quale la “momager” appare talmente “finta” da irritare gli stessi fan. Nella clip condivisa da Khouzami – con la didascalia “The momager @krisjenner for todays #glam” #samerkhouzami” – il viso della matriarca della Kardashian, madre di sei figli, appare innaturalmente liscio, del tutto privo di qualsiasi ruga o imperfezione della pelle. Nel video, accompagnato da un brano tratto dal reality show “The Kardashians”, l’influencer indossa un’elegante abito a pois e grandi orecchini a cerchio. Ma ciò che ha fatto restare di stucco i fan è proprio l’aspetto “plastificato” della star.

I fan di Kris: “Quella non è la sua faccia”

“Che diavolo sta succedendo, quella non è la sua faccia”, ha scritto un utente. Un altro si è chiesto se il video fosse la creazione dell’intelligenza artificiale. Alcuni hanno rimproverato a Khouzami di aver ecceduto nel make up e di aver reso il volto di Kylie del tutto artificiale attraverso filtri di post produzione dell’immagine. Un paradosso, hanno fatto notare alcuni, che un truccatore utilizzi un filtro che nasconde il make up stesso.

La scelta di apparire “perfette”

Kylie Jenner, così come le sorelle Kardashian, sono state spesso accusate di aver abusato dei filtri nelle foto e nei video nell’intento di nascondere i segni dell’invecchiamento. Quelle immagini perfette e patinatissime erano troppo funzionali al loro impero milionario. Khloe Kardashian ha dichiarato pubblicamente che “ama un buon filtro”. Sua sorella Kim Kardashian è stata ripresa, durante il loro reality, mentre stava sveglia tutta la notte a “modificare” le proprie foto.

Social e immagine distorta di sé, un problema aperto

Non solo celebrità e influencer, ma tante utenti “comuni” fanno ormai un uso massiccio di strumenti di ritocco come Photoshop e FaceApp per modificare le proprie foto. La pressione per apparire sempre cool e attraenti può tuttavia avere come risultato una percezione distorta della propria bellezza (che dovrebbe essere un fatto soggettivo) e dell’età, creando soprattutto nei giovanissimi uno scollamento pericoloso fra il virtuale e il reale. L’immagine presentata sui social media da se stessi e dagli altri spesso non riflette la realtà, è una costruzione artefatta messa in atto sul palcoscenico del web. In quest’ottica, trovare un equilibrio tra l’aspirazione alla propria immagine desiderata, l’accettazione di sé stessi e degli altri diventa un’impresa tutt’altro che scontata.