La rivelazione di Francesca Michielin: “Mi hanno tolto un rene”

L a cantautrice parla per la prima volta dell'intervento al quale si è sottoposta la scorsa estate: "È una cosa un po' pesante, ora sto bene"

Ospite di “Stasera c’è Cattelan”, Francesca Michielin parla per la prima volta del problema di salute che l’estate scorsa l’aveva costretta a cancellare le ultime date del suo tour musicale.

Michielin: “Da oggi dirò ‘colpo di rene'”

A inizio agosto, Francesca Michielin aveva annunciato via social di doversi sottoporre a un intervento chirurgico, senza specificarne la natura. Ora, a sei mesi di distanza, la cantautrice racconta quanto accaduto la scorsa estate.

“È una cosa un po’ pesante – esordisce Michielin alla domanda di Cattelan sul suo stato di salute -. I miei amici mi hanno detto: ‘Dopo aver scritto “Il cuore è un organo” (primo romanzo di Francesca Michielin, ndr) il tuo prossimo disco si chiamerà ‘Il rene è un organo'”. “Perché, hai avuto un problema al rene?”, incalza il conduttore. “Sì, da oggi in poi dirò ‘un colpo di rene’ anziché ‘un colpo di reni‘”, spiega Michielin. “Ne hai uno solo?”, le chiede Cattelan “Si, si può vivere anche senza. Io ci rido su questa cosa, quando mi dicono frasi come: ‘Costa un rene’, rispondo ‘no, alirmenti rimango al verde’. Faccio diverse gag per scherzarci su. Succede nella vita”, conclude.

Michielin: “Io ipocondriaca… ci sto lavorando”

Francesca non si lascia abbattere e confessa di essere al lavoro su se stessa per superare un altro suo aspetto che in passato le creava non pochi problemi: “Io sono sempre stata super ipocondriaca, ma ci sto lavorando e questa cosa la sto pian piano mitigando”, racconta.

La pausa forzata

La cantautrice, 28 anni, aveva annunciato a settembre sui social l’ennesima pausa forzata, dopo lo stop di un mese reso necessario per ritrovare la condizione ottimale dopo l’intervento: “Un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore – scriveva Freancesca Michielin -. Ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità”. Con rammarico, la cantautrice ha aggiunto che “purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo – un mese fa – perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio“.

Lo stop definitivo al tour

Dopo l’interruzione di un mese del tour, proprio quando il ritorno sul palco sembrava imminente, Francesca Michielin ha dovuto comunicare a malincuore lo stop ai concerti: “Negli ultimi dieci giorni, come da ‘protocollo’, sono tornata, lentamente, a fare musica, ma provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio”, spiegava la cantautrice su Instagram.

Ma i medici hanno espresso un parere inequivocabile: “Dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene”.