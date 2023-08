Francesca Michielin è stata operata: ecco come sta

L a cantante Francesca Michielin tranquillizza i fan dopo l'intervento: "Sono rientrata a casa, ora devo recuperare pian piano le energie"

Francesca Michielin tranquillizza i fan sul suo stato di salute: l’intervento, annunciato sui social, è andato bene e l’artista è tornata a casa. A causa dell’operazione, la cantante è stata costretta ad annullare due concerti del suo Summer tour, a Castellaneta Marina e a San Vito al Tagliamento. Lo scorso febbraio la Michielin ha pubblicato il suo nuovo album “Cani sciolti”, a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro in studio “Feat (Stato di Natura)”. Nel disco, i singoli “Bonsoir” e “Occhi grandi grandi”.

Il messaggio di Francesca Michielin ai fan

“Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni, l’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare (e mille altre cose as always)”, ha scritto sui social Francesca Michielin. “Vi auguro di passare un agosto bellissimo – ha augurato l’artista ai follower – . Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor). Vi abbraccio uno a uno”.

Quando Francesca Michielin ha annunciato l’operazione

Nelle scorse settimane, la trionfatrice della 5a edizione di X Factor, in un post su Instagram, aveva rivelato di avere dei problemi di salute: “Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto – aveva annunciato Francesca -. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute, per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore, e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova“.