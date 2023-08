Problemi di salute, Francesca Michielin annulla due date del tour

L 'annuncio sui social: "Tra pochi giorni sarò operata". Saltano gli appuntamenti del 13 e 29 agosto

Francesca Michielin annulla due date del suo tour estivo per problemi di salute. È stata la stessa cantante ad annunciarlo attraverso un video condiviso dal suo profilo Instagram. Si tratta degli appuntamenti del 13 agosto a Castellaneta Marina (Taranto) e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Confermata invece la data del concerto di Alcamo, prevista per l’8 agosto, ultimo impegno agostano del tour “L’estate dei cani sciolti“.

Il messaggio di Francesca Michielin ai fan

“Ciao a tutte e tutti! – comunica vi social Francesca Michielin – Faccio questo video perché per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervelo dire a voce. Purtroppo non posso fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Non posso perché, senza girarci tanto intorno ed è giusto che abbiate massima trasparenza, ho un problema di salute“.

Niente allarmismi

La cantante ci tiene a tranquillizzare i fan: “Io non voglio allarmarvi, ma è giusto che io per stare meglio al più presto faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni e ovviamente dovrò stare a riposo per un po’ per poi, lo giuro, tornare più forte di prima a settembre. Spero capiate, mandatemi le vostre good vibes. Vi abbraccio forte”, conclude il messaggio.

Il video di Francesca Michielin diventa virale

A pochi minuti dalla pubblicazione, il video di Francesca Michielin ha fatto il giro del web, diventando virale. Molti i “like”, ma soprattutto gli auguri di pronta guarigione con la speranza di rivederla presto in gran forma. Tra i vari commenti degli utenti: “Per i concerti c’è tempo, l’importante è che tu stia bene”, “Rimettiti presto, forza Francy!”. E ancora “Ti aspettiamo tutti con il cuore Francesca” e tantissimi cuoricini e frasi di incoraggiamento. Insomma, le “good vibes” non sono tardate ad arrivare…

Appuntamento a settembre

Annullati i due concerti di agosto, Francesca Michielin dovrebbe tornare sul palco il 9 settembre al Ritmika Festival di Moncalieri, nel Torinese. La rivedremo poi nei panni di conduttrice a partire dal 14 settembre nella 17esima edizione di X-Factor, su Sky. Un’edizione che si prospetta più scopiettante che mai con l’atteso ritorno di Morgan tra i giudici. Insieme a lui i riconfermati Ambra, Fedez e Dargen D’Amico.