La zecca di Londra dedica una moneta a George Michael

U na serie di monete disegnate da un'artista italiana celebra George Michael, una delle popstar britanniche più amate di sempre

La zecca britannica ha deciso di coniare una serie di monete celebrative per ricordare George Michael, leggendaria popstar che ha segnato il sound e il look degli anni ’80. La Royal Mint ha aggiunto il cantante, prematuramente scomparso nel 2016, alla serie “Music Legends” che comprende artisti come David Bowie ed Elton John.

La moneta disegnata da un’artista italiana

Tre le versioni della moneta da collezione raffiguranti l’ex frontman degli Wham! prodotte dalla zecca britannica: in oro, argento e argento con dettagli rossi e neri. Il design è stato realizzato dall’artista italiana Sandra Deiana, che ha dichiarato: “Volevo un ritratto dettagliato in grado di catturare la sua espressione carismatica, ho pensato in particolare ai suoi iconici occhiali”.

George Michael con occhiali da sole e orecchino

La moneta mostra il cantante con i suoi famosi occhiali da sole da aviatore, l’orecchino a forma di croce del video del singolo “Faith” (1987) e il colletto alzato del suo iconico giubbotto di pelle. Sullo sfondo la testiera di una chitarra. Sul retro è presente un’incisione del ritornello della canzone.

La moneta è stata approvata da Re Carlo

Lo stesso Re Carlo ha dato il proprio consenso alla produzione delle monete, che sono disponibili in tagli da 5 pence, 2, 10, 25, 100 e 200 sterline.

“George Michael sarebbe stato onorato”

Un rappresentante della George Michael Entertainment si è detto “profondamente onorato” del tributo e ha aggiunto che il cantante – morto nel 2016, all’età di 53 anni – sarebbe stato “enormemente orgoglioso e sinceramente toccato dal fatto che un’istituzione nazionale avesse deciso di rendere omaggio alla sua memoria in questo modo”.

Una leggenda del pop britannico

Nato a Goring-on-Thames il 25 giugno 1963 in una famiglia greca, George Michael crebbe nell’Hertfordshire (contea dell’Inghilterra orientale) dove si era trasferito negli anni ’70 con la famiglia. Nella scuola di Bushey, cittadina dove viveva, conobbe Andrew Ridgeley con cui nel 1981 fondò gli Wham! Grande amico di Lady Diana, ha segnato la storia del pop, prima negli Wham! e poi da solista, con brani come “Wake me up before you go go”, “Careless whisper” e “I want your sex” vendendo circa 110 milioni di dischi e vincendo due Grammy Awards. Michael è deceduto a Londra il giorno di Natale del 2016. Nel dicembre 2023, il singolo “Last Christmas” degli Wham! (1984) ha raggiunto il primo posto della hit britannica a 39 anni dalla sua uscita.

Le monete britanniche dedicate ai grandi della musica

George Michael si unisce a Police, Dame Shirley Bassey – unica musicista donna ad essere commemorata su una moneta – Rolling Stones, Who, Elton John, Queen e David Bowie nella serie “Music Legends” dedicata ai grandi protagonisti della musica leggera.