Hai presente il ballo di Lady Diana con John Travolta alla Casa Bianca nel 1985? Era il 9 novembre e la “principessa del popolo” conquistò il mondo volteggiando sulla pista con il protagonista del film La febbre del sabato sera. Come fece a essere così perfetta? Da tempo Lady D prendeva lezioni di danza. Lo svela un documentario dove parla la sua insegnante di ballo top secret.

Lady Diana conquistò John Travolta

«Abbiamo ballato per circa 15 minuti. Tutti quelli che erano nella stanza ci hanno fatto spazio», ha raccontato qualche anno fa John Travolta. Lady Diana, infatti, quella sera fu impeccabile. Ora si scopre che la principessa ha preso lezioni di danza per nove anni.

Il documentario

Il documentario, dal titolo Dancing With Diana: A Memoir, è stato realizzato dalla casa di produzione cinematografica canadese Sphere Media grazie anche alla testimonianza della ballerina Anne Allan, che era l’insegnante secret della principessa Diana. Verrà preso distribuito a livello mondiale.

Nel progetto del documentario, che durerà novanta minuti, si legge che sarà incentrato sul periodo di nove anni, iniziato nel 1981, durante il quale Anne Allan è stata l’insegnante di danza privata e top secret della principessa Diana. Scopriamo, così, che Lady D prendeva lezioni di un’ora ogni settimana in uno studio privato.

Lady Diana, parla la sua insegnante di danza

La principessa e la sua insegnante strinsero amicizia. Erano gli anni in cui Diana godeva di una fama stratosferica e della gioia della maternità, mentre però lottava contro la bulimia. La principessa si confidava con Anne Allan, che oggi può raccontare le sfide, le passioni e le sofferenze della mamma dei principi William ed Harry.

«Sono entusiasta che Sphere Media e Two Rivers Media abbiano scelto di portare sullo schermo Dancing with Diana. Non vedo l’ora che il documentario sia realizzato», ha fatto sapere la ballerina. Ha aggiunto; «Durante il mio tempo con la principessa, sono stata così fortunata a testimoniare non solo il profondo amore per la danza di Diana, ma anche un lato molto più personale di lei. Spero che gli spettatori del documentario apprezzeranno questo suo lato fresco e comprenderanno ancora di più quanto fosse straordinaria».

Foto inedite e interviste

Il documentario includerà materiale d’archivio mai visto prima, tra cui fotografie, regali personali e note della principessa. Inoltre, ci saranno nuove interviste con addetti ai lavori reali, celeb, star hollywoodiane e molti tra gli amici più stretti di Lady Diana.

Il pubblico potrà così scoprire la trasformazione della principessa da ragazza timida a superstar globale capace di ballare di fronte al mondo alla Royal Opera House di Londra con Wayne Sleep, o alla Casa Bianca con John Travolta.