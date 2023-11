Le 10 coppie vip più alla moda: ecco la classifica

N ella Top 10 commissionata dal retailer di moda Karen Millen, trionfano William e Kate. Solo quinto posto invece per Harry e Meghan

Quali sono le coppie vip più alla moda? Ora c’è una classifica a dirlo. La Top 10 è il frutto di una ricerca commissionata dal retailer di moda Karen Millen. Sono stati analizzati oltre cinque milioni di hashtag su piattaforme social come Instagram e TikTok, oltre a ricerche condotte su Google riguardo agli abiti indossati e al loro stile in generale. Dai numeri estratti poi, è stata calcolata la media per assegnare alle varie coppie un punteggio di interesse su dieci. E al primo posto sono stati incoronati William e Kate.

William e Kate re e regina di stile

I 41enni principi del Galles sono stati gli unici a generare il massimo punteggio finale: le ricerche online che li riguardano hanno, infatti, superato del 94 per cento tutte quelle di ogni altra coppia in lizza.

Merito soprattutto dello stile di Kate Middleton con i TikTok associati al suo outfit che hanno raggiunto una media di 381,4 milioni di visualizzazioni per hashtag – rispetto ai 229 milioni di Hailey Bieber.

La futura regina ha totalizzato inoltre una media di 72.600 post su Instagram sotto ogni hashtag legato alla moda, il 66% in più rispetto a Taylor Swift (43.700 post).

Anche William dal canto suo attira l’attenzione, classificandosi tra le prime 15 celebrità maschili per l’interesse online suscitato dal suo stile “royal”.

La Top 10 delle coppie vip più alla moda

Dietro ai reali britannici, nella Top 10 delle coppie vip più alla moda troviamo Hailey Bieber e Justin Bieber. Il cantante è la celebrità maschile con il maggior numero di post Instagram legati allo stile, con una media di 22.400 visualizzazioni per hashtag, ma è comunque il 42% in meno rispetto ai 38.300 della moglie Hailey. Al terzo posto ci sono Kendall Jenner e il fidanzato artista Bad Bunny con un punteggio di interesse online di 2,5 su dieci.

Harry e Meghan fuori dal podio

Fuori dal podio, dietro anche a Taylor Swift e Travis Kelce, ecco Harry e Meghan che hanno ricevuto appena 1,5 punti, nonostante la Markle risulti ancora il personaggio più ricercato in generale su Google.

La classifica completa

Ecco la graduatoria completa delle prime 10 coppie più chic:

1 – Principe William e Kate Middleton (punteggio di interesse 10/10)

2 – Hailey e Justin Bieber (6.1/10)

3 – Kendall Jenner e Bad Bunny (2.5/10)

4 – Taylor Swift e Travis Kelce (2.1/10)

5 – Principe Harry e Meghan Markle (1.5/10)

6 – Harry Styles e Taylor Russell (1.4/10)

7 – Gigi Hadid e Cole Bennett (1.1/10)

8 – Kylie Jenner e Timothee Chalamet (1.0/10)

9 – Victoria e David Beckham (0.8/10)

10 – Ariana Grande ed Ethan Slater 0.7/10

Simboli di “quiet luxury”

Ma qual è il segreto per scalare la classifica delle coppie più alla moda? “Lo status è sicuramente un punto di attrazione chiave per i fan, poiché le celebrità influenti con guardaroba firmati tendono a rivelarsi particolarmente desiderabili e stimolanti”, fa notare un portavoce del brand Karen Millen. “Ciò è particolarmente vero per le coppie che si adattano all’estetica sobria e di classe del ‘quiet luxury’, diventata popolare nell’ultimo anno – esattamente come William e Kate e Meghan e Harry”.