Meghan Markle regina di stile, lo dice il web: i vip e la classifica dell’eleganza

L 'outfit della duchessa di Sussex premiato dalle ricerche su Google. Nella classifica di Karen Millen anche i nomi delle coppie più chic al mondo

Meghan Markle la celebrità più elegante, William e Kate la coppia più alla moda. A decretare la classifica dei meglio vestiti al mondo è una ricerca commissionata dal retailer di moda Karen Millen e basata sull’interesse suscitato online per il loro stile.

Meghan Markle la più elegante

Guardando al traffico delle ricerche via Google sugli outfit dei vip, lo studio è arrivato a incoronare la celebrità femminile più alla moda.

Si scopre così che Meghan Markle è la donna più elegante. L’interesse per il suo stile è enorme, addirittura il 661% superiore alla media mensile di tutte le altre celebrità femminili – inclusa sua cognata Kate Middleton. La duchessa di Sussex ha totalizzato una media di 2.306 ricerche mensili su Google relative al suo outfit, quasi un quinto (18%) superiore alla seconda star più popolare, Taylor Swift (1.951 ricerche mensili), e il 107% superiore a Kate Middleton, che si classifica al quarto posto con 1.100 ricerche.

La classifica delle celebrità femminili più alla moda

Tra le fonti di ispirazione di stile più cercate ci sono anche la modella Kendall Jenner (terza, 1.300 ricerche mensili) e sua sorella Kylie (ottava, 480 ricerche su Google).

Completano le prime dieci posizioni Hailey Bieber (quinta, 581), Ariana Grande (sesta, 562), Amal Clooney (settima, 551), Beyonce (nona, 451) e Rihanna (decima, 389).

TikTok e Instagram, Kate Middleton batte Meghan Markle

Se Meghan Markle primeggia in quanto a ricerche su Google, è Kate Middleton ad avere la meglio su TikTok. Nel confronto diretto tra cognate, la Principessa del Galles è la celebrità con il miglior senso estetico per gli utenti grazie a 381,4 milioni di visualizzazioni (contro i 58,4 milioni di Meghan). Middleton batte Markle anche su Instagram, con una media di 72.600 post sotto gli hashtag della moda rispetto ai 39.700 di Meghan. Ma è Jennifer Lopez a uscire vincitrice su quest’ultima piattaforma con una media di 88.700 post con hashtag #fashion, #outfit e #style.

William e Kate i più chic, merito della principessa del Galles

Oltre a rivelare la celebrità femminile più fashion, la ricerca ha confrontato le ricerche su Google, gli upload su TikTok e i post su Instagram per individuare la coppia più alla moda in assoluto.

Il primo posto di Kate Middleton e del principe William è sostanzialmente merito dello stile della principessa del Galles con i TikTok associati al suo outfit che hanno raggiunto una media di 381,4 milioni di visualizzazioni per hashtag – rispetto ai 229 milioni di Hailey Bieber.

Kate Middleton ha anche totalizzato una media di 72.600 post su Instagram sotto ogni hashtag legato alla moda, il 66% in più rispetto a Taylor Swift (43.700 post).

Al secondo posto delle coppie più chic si trovano Hailey e Justin Bieber. Justin è la celebrità maschile con il maggior numero di post su Instagram legati allo stile, con una media di 22.400 visualizzazioni per hashtag – mentre Taylor Swift e Travis Kelce si sono classificati al quarto posto.

Questione di stile: ecco le coppie meglio assortite

Per stilare la classifica i dati sono stati estratti separatamente per ciascun membro della coppia – analizzando termini di ricerca chiave tra cui “stile”, “abbigliamento” e “moda” -, poi è stata calcolata la media per assegnare alle coppie un punteggio di interesse fino a 10.

Ed ecco la graduatoria completa delle prime 10 posizioni:

1 – Principe William e Kate Middleton (punteggio di interesse 10/10)

2 – Hailey e Justin Bieber (6.1/10)

3 – Kendall Jenner e Bad Bunny (2.5/10)

4 – Taylor Swift e Travis Kelce (2.1/10)

5 – Principe Harry e Meghan Markle (1.5/10)

6 – Harry Styles e Taylor Russell (1.4/10)

7 – Gigi Hadid e Cole Bennett (1.1/10)

8 – Kylie Jenner e Timothee Chalamet (1.0/10)

9 – Victoria e David Beckham (0.8/10)

10 – Ariana Grande ed Ethan Slater 0.7/10

Stile delle celebrità come fonte di ispirazione

Commentando i risultati, un portavoce di Karen Millen ha dichiarato: “Lo status è sicuramente un punto di attrazione chiave per i fan, poiché le celebrità influenti con guardaroba firmati tendono a rivelarsi particolarmente desiderabili e stimolanti. Ciò è particolarmente vero per le coppie che si adattano all’estetica sobria e di classe del “quiet luxury“, diventata popolare nell’ultimo anno – esattamente come Will e Kate e Meghan e Harry”.

“Gli appassionati di moda – conclude – potrebbero volersi identificare nelle celebrità il cui stile suona per loro come fonte di ispirazione: in tal caso, seguiteli sui social media per vedere quali marchi raccomandano. La fiducia è fondamentale, ma non lasciate che la mancanza dello status da celebrity vi impedisca di provare cose nuove!”.