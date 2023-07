Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid insieme negli Hamptons: “Sono una coppia”

U n nuovo avvistamento per la star di Hollywood e la top model a quasi un anno di distanza dal primo lo scorso settembre a New York. Lo scoop di PageSix: “C’era chimica tra loro"

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sono stati di nuovo avvistati insieme. È PageSix a lanciare lo scoop, accompagnato dalle parole di una fonte anonima che assicura: “Stanno insieme”.

L’avvistamento negli Hamptons

Leonardo DiCaprio, 48 anni, e Gigi Hadid, 28 anni, hanno trascorso insieme due sere di fila negli Hamptons durante il fine settimana del 4 luglio. La prima sabato sera per il party organizzato dal guru della tecnologia David Rosenberg a Bridgehampton. La seconda, domenica, quando Leonardo e Gigi hanno partecipato alla festa per l’Independence Day del fondatore di Tao Group, Marc Packer.

Leonardo DiCaprio hangs with Gigi Hadid in the Hamptons https://t.co/Kyz2fMEB7E pic.twitter.com/iVDyxGRB9l — Page Six (@PageSix) July 4, 2023

Il “white party” esclusivo

In realtà, i due erano in buona compagnia visto che all’atteso “white party” del magnate del merchandising sportivo, c’erano numerose celebrities. Da Tom Brady a Emily Ratajkowski, dalle coppie Jennifer Lopez-Ben Affleck a Justin Bieber-Hailey Bieber, nessuno si è voluto perdere l’evento esclusivo.

La “chimica” tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid

Non è passata inosservata però la “nuova coppia” formata dall’attore premio Oscar e dalla top model. “C’era chimica tra loro. Il modo in cui si parlavano… potevi sentire l’energia”, ha raccontato l’insider al sito americano.

Gli indizi sulla nuova coppia

Il nuovo rendez-vous negli Hamptons avviene a quasi un anno dal primo avvistamento durante la Fashion Week di New York lo scorso settembre. Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid erano stati poi paparazzati insieme a febbraio alla cena per Edward Enninful di British Vogue a Milano, a maggio in un’uscita con un grande gruppo di amici a New York e a giugno al Chiltern Firehouse di Londra, dove erano arrivati separatamente.

Le precedenti relazioni di Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid

Lo scorso agosto, la star di Hollywood aveva chiuso la relazione di 4 anni con la modella Camila Morrone, mentre l’anno precedente Gigi Hadid aveva terminato la storia con l’ex One Direction Zayn Malik, padre della figlia Khai, 2 anni. Recentemente, Us Weekly ha riportato un’indiscrezione secondo cui tra Leo e Gigi ci sarebbe una “relazione aperta e fluida” perché “viaggiano spesso” e “nessuno dei due vuole sistemarsi al momento”.

L’estate movimentata di Leo

Sicuramente si preannuncia un’estate movimentata per DiCaprio, da sempre al centro del gossip per le sue numerose frequentazioni con ragazze bellissime e giovanissime. L’ultima fiamma che gli è stata attribuita è Meghan Roche, una modella di 26 anni in meno di lui, con cui avrebbe passato una vacanza su uno yacht extra lusso in Costa Smeralda.