Madonna ha scelto ancora una volta l’Italia per festeggiare il suo compleanno. La regina del pop è stata avvistata a Portofino, dove è stata ospitata nella villa di Dolce e Gabbana. La vacanza italiana dell’ex Material Girl prosegue in Campania.

Prima tappa a Portofino ospite di Dolce e Gabbana

Madonna ha scelto Portofino come prima tappa delle sue vacanze italiane fra mondanità, relax e cultura. La popstar ha soggiornato a Villa Olivetta – di proprietà degli amici Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Nell’elegante borgo ligure è sbarcata assieme alle due figlie Ester e Stella e al suo nuovo giovane fidanzato Akeem Morris. La cantante di Material girl, che il 16 agosto compirà 66 anni, è stata avvistata martedì sera sul porticciolo, vestita con un total look nero D&G. Prima di andare a cena al ristorante Puny, la regina del pop si è recata presso la Chiesa del Divo Martino. La serata è proseguita al Caffè Excelsior Dolce&Gabbana, dove la coppia ha gustato un gelato e poi si è recata nella boutique dei due stilisti italiani.

Madonna visiterà Pompei il giorno del suo compleanno

La seconda tappa della vacanza italiana di Madonna sarà a sud. La cantante di Like a Virgin è attesa agli Scavi di Pompei: non per un mega-party come si era ventilato nei giorni scorsi, ma per una semplice visita culturale al meraviglioso sito archeologico. La visita agli scavi, per la postar, è prevista proprio venerdì 16 agosto, il giorno del suo compleanno. Non è la prima volta che Madonna sceglie il nostro Paese per celebrare il proprio genetliaco: è accaduto già nel 2017 e nel 2021 in Puglia, nel 2022 in Sicilia.

Nessun mega party negli Scavi, solo una visita alle Domus

La conferma ufficiale dell’arrivo della cantante agli Scavi di Pompei è stata data direttamente dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Smentite le voci su un mega party nel Teatro Grande. Per festeggiare il compleanno, la popstar potrebbe optare per una festa su uno yacht ormeggiato al largo di Capri. Ci sono anche voci su un suo imminente arrivo nel pittoresco borgo di Positano, ma non ci sono conferme ufficiali.

Michele di Bari martedì ha incontrato il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, che farà da cicerone alla star e al suo piccolo gruppo di amici e familiari, e individuato le misure indispensabili per garantirle privacy e sicurezza in concomitanza con la sua visita. «La presenza di questa artista internazionale sarà in forma privata — sottolinea il prefetto al termine di un Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato sul tema —. Posso confermare che c’è un grande interesse da parte di Madonna per questi tesori archeologici. Ma, insisto, nessun party, nulla di tutto questo. Solo una visita culturale all’interno del parco. E le misure che adotteremo, relative alla sicurezza, sono quelle che vengono di norma messe in campo per queste personalità». La cantante si limiterà dunque a fare un tour in notturna attraverso alcune Domus che sono state già selezionate dal suo staff.