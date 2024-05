Madonna chiude il Celebration Tour con un record

S i è chiuso sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, il tour per festeggiare i 40 anni di carriera dell'artista più coraggiosa e irriverente di sempre

Un vero e proprio record quello registrato da Madonna a Rio de Janeiro. La popstar ha concluso sulla spiaggia di Copacabana il suo Celebration Tour con un concerto gratuito al quale hanno partecipato 1,6 milioni di fan. Si tratta del pubblico più numeroso di sempre per il concerto di un solo artista nella storia.

Una esibizione spettacolare. Madonna ha portato in scena in forma di musical la ricostruzione dei suoi primi quarant’anni di carriera. Al pubblico in delirio ha detto: “Questa è la storia della mia vita, di una donna coraggiosa, idealista e a volte ridicola arrivata dal Michigan a New York quarant’anni fa con un sogno e appena 35 dollari in tasca“.

Madonna, tra successi e trasgressioni

Il pubblico sulla spiaggia è riuscito a seguirla grazie a maxischermi al led che, affiancati da un articolato gioco di luci, hanno regalato un grande impatto visivo a tutto lo spettacolo. Madonna si è quindi esibita in danze, coreografie e nei suoi successi più grandi, trascinando i fan, facendoli ballare insieme a lei sulla sabbia.

Ovviamente, non sono mancate provocazioni e trasgressioni, grazie all’interazione sensuale con i ballerini, tra allusioni sessuali, scene erotiche e baci appassionati. E neanche omaggi ai suoi amici e a personaggi famosi come i brasiliani Renato Russo e Cazuza, morti di Aids. Il richiamo, in questo caso, era al 1989, quando la cantante incluse nel libretto dell’album Like a Prayer un riferimento all’Aids. Lo fece in un’epoca in cui parlare di hiv era ancora un tabù.

“Lotterò per voi finché morirò”

E proprio durante la performance di Like a Prayer non sono mancati riferimenti dissacranti verso la religione. Ma Madonna ha anche ricordato gli eventi mondani della comunità Lgbt della New York anni ’80 e ha celebrato agli attivisti della Queer Nation “che sono stati sempre lì per me”. Ha aggiunto: “Non abbiate paura, lotterò per voi fino al giorno in cui morirò”.

Madonna sul palco con i figli

Sul palco con Madonna anche la figlia Mercy James, che l’ha accompagnata al pianoforte mentre cantava Bad Girl, e anche Ester Ciccone, che ha stupito tutti con un un intervento di dj-set. Il figlio David Banda, invece, l’ha accompagnata suonando la chitarra mentre lei cantava Don’t tell me.

La samba e Michael Jackson

Tra i momenti clou del concerto, l’apparizione sul palco della stella internazionale del funk carioca Anitta, ma anche il delirio del pubblico mentre Madonna si esibiva nel suo successo La Isla Bonita. E poi le immagini delle favelas proiettate sugli schermi, l’arrivo sul palco dell’istrionico cantante drag-queen, Pabllo Vittar, i balli a ritmo di samba con gruppo di giovanissimi percussionisti delle scuole di samba della città. Il concerto si è concluso con un omaggio a Michael Jackson, mentre Madonna cantava il brano Billie Jean con all’interno una citazione a Like a Virgin.

I precedenti

Non era la prima volta che Madonna si esibiva in Brasile: lo aveva già fatto nel dicembre del 2012 in occasione del suo The MDNA Tour, con tappe al Parque dos Atletas di Rio, all’Estádio do Morumbi di San Paolo e all’Estádio Olímpico Monumental di Porto Alegre.

Il Celebration tour si è aperto a Londra, alla O2 Arena, nell’ottobre del 2023 e ha percorso tutta l’Europa fino a dicembre. Nel corso delle varie tappe, tanti ospiti famosi si sono esibiti con Madonna sul palco. Tra tutti, Kylie Minogue e Cardi B.