D urante il suo concerto a Los Angeles, la popstar ha raccontato un momento molto intimo e doloroso della sua vita

Sorpresa per i fan di Madonna durante una tappa di The Celebration Tour, iniziato il 14 ottobre a Londra e che si chiuderà il 26 aprile a Città del Messico. Durante il concerto a Los Angeles la popstar ha regalato ai fan un racconto molto intimo della sua vita, di un momento doloroso che ha attraversato qualche mese fa.

Grave infezione batterica

Era il 24 giugno 2023 quando la vita della cantante è cambiata. Madonna è stata trovata in casa priva di sensi e trasportata in ospedale, dove le è stato indotto il coma. La diagnosi è stata di grave infezione batterica, che l’ha costretta a trascorrere alcuni giorni nel reparto di rianimazione. Ovviamente tutti i suoi impegni pubblici sono stati annullati, per permettere alla star di tornare in forma.

Il risveglio dal coma

Madonna è rimasta in coma indotto per alcuni giorni, in cui i medici hanno curato l’infezione. Al suo risveglio, ha raccontato in un post su Instagram, di aver immediatamente pensato ai figli e ai fan. “Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale – ha scritto – sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non voglio deludere chi ha già acquistato i biglietti per il mio tour. E non voglio deludere neppure le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere qualcuno”. Ma tra il coma e questi pensieri, la popstar ha vissuto un’esperienza unica.

L’esperienza pre-morte di Madonna

Tra una canzone e l’altra, stringendo con una mano un cappello da cowboy e con l’altra la chitarra, la star ha raccontato un aneddoto al suo pubblico. “La scorsa estate ho avuto una sorpresa – ha detto -. È stato piuttosto spaventoso. E ovviamente non me ne sono resa conto per quattro giorni, perché ero in coma farmacologico. Ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata ‘No'”. Per Madonna, oggi 65enne, quel “no” ha un significato solo. “Sono abbastanza sicura – ha svelato – che Dio mi stesse chiedendo di andare con lui, di seguirlo da quella parte. E io, appunto, ho risposto di no”.

Il ringraziamento al medico

Durante lo show, la cantante ha anche ringraziato un ospite speciale presente nella folla: si tratta di uno dei medici che le è stato vicino quando lei si trovava in terapia intensiva, ma l’ha anche accompagnata durante il suo percorso di recupero. “Ricordo quanto mi fosse difficile, in quei giorni, anche solo camminare da casa al cortile, per sedermi al sole – ha continuato -. So che può apparire folle, ma era davvero così. Non sapevo quando avrei potuto rialzarmi, quando sarei potuta essere di nuovo me stessa. È stato strano sentire di non avere il controllo e penso che quella sia stata la mia lezione”. Fortunatamente Madonna si è ripresa del tutto per tornare a far sognare i suoi fan.