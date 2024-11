Luca Barbareschi ha recentemente aperto il suo cuore al settimanale Oggi, svelando un retroscena sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Una questione privata e legata alle difficoltà che l’attore sta attraversando nel suo matrimonio con Elena Monorchio.

Barbareschi: «Periodo faticoso con mia moglie»

Dopo sedici anni insieme, la coppia sta vivendo un periodo particolarmente complicato, ma Barbareschi non ha dubbi sui sentimenti che lo legano alla moglie: «Siamo in un momento molto faticoso, ma io la amo infinitamente», ha ammesso. La scelta di mettersi in gioco nel popolare programma di Rai 1, condotto da di Milly Carlucci, nasce dunque non solo dalla passione per la danza, ma anche dal desiderio di dedicare l’eventuale vittoria a moglie e figli. «Se vincerò, sarà per lei, per il coraggio e l’amore che ha per me e i nostri figli» ha affermato Barbareschi, aggiungendo che la competizione rappresenta per lui molto più di una semplice sfida televisiva: «Ho deciso di partecipare a Ballando con lo stesso spirito con cui avrei sognato di fare politica, ci avevo messo il cuore. Ma la politica è complessa, sporca, ne sono uscito con le ossa rotte e sono tornato al mio lavoro».

Il flop su Rai 2? «Ascolti fatti sul degrado»

L’intervista al settimanale Oggi è anche l’occasione per tornare sul flop del suo programma televisivo su Rai 2, Se mi lasci non vale, chiuso in anticipo a causa degli ascolti troppo bassi: «Non era morboso – si difende Barbareschi -, mentre gli ascolti sono fatti sul degrado. Tra un reality show in cui le persone si accoppiano e un programma in cui Barbareschi dice che la vita è fatta per destinare il proprio amore all’ascolto, la gente sceglie il primo. Milly Carlucci pur facendo in qualche modo un reality, ha grazia. Sfrutta le emozioni ma cerca di portarle in una direzione costruttiva, di bellezza. Altri se ne infischiano», conclude.

Luca Barbareschi, la vita privata

Luca Barbareschi ed Elena Monorchio si sono conosciuti sedici anni fa per caso a Roma. È stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che nel giro di tre mesi dal loro incontro hanno deciso di mettere su famiglia. Lei, classe 1977, è figlia dell’ex Ragioniere Generale dello Stato, Andrea Monorchio. Di professione interior designer, ha sempre preferito restare lontana dai riflettori per preservare la sua privacy. La coppia ha due figli: Maddalena, nata nel 2010, e Francesco Saverio, nato nel 2012. Luca Barbareschi ha altri quattro figli. Dal matrimonio con Patrizia Fachini sono nate Beatrice, Eleonora e Angelica. Poi c’è Michael, il primogenito nato nel 1974 da una fugace avventura dell’attore che ha scoperto della sua esistenza solo a diversi anni di distanza.

Leggi anche Cher, in un libro autobiografico i retroscena del suo matrimonio