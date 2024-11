Dopo mesi di tensioni, accuse e frecciatine al vetriolo, Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente arrivati a un accordo, almeno dal punto di vista legale: l’influencer 37enne e il rapper 35enne hanno siglato l’accordo di separazione e contestuale divorzio. I figli staranno prevalentemente con la mamma, il rapper non verserà assegni di mantenimento ma pagherà scuole, spese mediche e attività sportive dei bambini. A ufficializzare la notizia, le fonti legali di entrambi. La rottura definitiva della coppia più social d’Italia è avvenuta nel febbraio del 2024, dopo cinque anni di matrimonio.

Ferragni-Fedez, dalle stelle social al Pandoro-gate

Ferragni e Fedez, convolati a nozze il primo settembre 2018 a Noto, hanno rappresentato la coppia social per eccellenza. La loro vita, fra lusso sbandierato e video acchiappaclick assieme ai figli Leone e Vittoria, ha tenuto banco per anni fino al crack finale, con il rapper di Rozzano che se ne è andato dalla prestigiosa abitazione a CityLife. La crisi finale, giunta nel febbraio 2024, ha coinciso con le disavventure del «Pandoro-gate» che hanno travolto l’imprenditrice digitale, indagata per le presunte truffe legate alla vendita di pandori e uova di Pasqua. Da lì in poi, molti marchi – da Pantene a Cartiere Pigna a Safilo – hanno abbandonato l’imprenditrice cremonese che ha visto offuscata la sua immagine. Anche per Fedez gli ultimi mesi sono stati complicati, dopo il coinvolgimento – anche senza essere indagato – nell’inchiesta che a fine settembre ha decimato le curve milanesi.

Ferragni-Fedez, cosa prevede l’accordo di separazione

In base all’accordo a cui sono pervenuti i legali delle due parti, Fedez non sarà tenuto a versare un assegno di mantenimento all’imprenditrice digitale, ma si è impegnato a pagare le scuole, le spese mediche e le attività sportive dei bambini, che saranno collocati con la madre in maniera prevalente. I genitori si occuperanno poi delle spese di mantenimento di Leone e Vittoria nei periodi in cui saranno con loro. L’accordo di separazione fra il rapper di Rozzano e l’influencer cremonese non riguarda invece le questioni patrimoniali e societarie, essendo questi aspetti già trattati e divisi in precedenza.

Gli avvocati delle due parti (Daniela Missaglia per Chiara Ferragni e Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per Fedez) depositeranno a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano. Il pronunciamento del divorzio avverrà dopo sei mesi.

L’avvocato dell’influencer: «Privilegiato l’interesse dei minori»

Daniela Missaglia, legale dell’influencer, ha precisato in una nota che «l’accordo – in fase di sottoscrizione e deposito – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori». Inoltre, l’avvocato «precisa e chiarisce che l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente».