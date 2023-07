Madonna, la sua storica amica Rosie O’Donnell rivela come sta

I l post dell'attrice comica dopo il ricovero per una grave infezione batterica: "Si sta riprendendo a casa, è forte". Ma secondo il sito TMZ, il recupero sarà lungo

Migliaia di fan in tutto il mondo sono in apprensione per le condizioni di salute di Madonna. Dopo l’annuncio ufficiale dell’agente sul suo ricovero in ospedale per una grave infezione batteria, i rumours a riguardo non smettono di circolare. Ora a fare chiarezza ci ha pensato un’amica storica della popstar, Rosie O’Donnell.

Il post di Rosie O’Donnell dedicato a Madonna

Rosie O’Donnell ha postato sul suo profilo Instagram un momento di “Ragazze vincenti”, il film sportivo del 1992 che la vede al fianco di Madonna. La trama è tratta dalla storia vera di un campionato femminile di baseball tenutosi negli Stati Uniti nel 1943, a causa dell’assenza di uomini impegnati in guerra. Nella pellicola, Madonna interpretava la ballerina Mae Mordabito, mentre Rosie era la sua migliore amica Doris Murphy. Un’amicizia nata sul set che continua ancora oggi. L’attrice comica sente ancora Madonna ed è aggiornata sul suo stato di salute. “Si sta riprendendo a casa, è molto forte in generale”, ha fatto sapere ai suoi follower mentre a un altro fan preoccupato ha risposto: “Sta bene”.

Le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute

Il Sun ha sentito alcuni amici della popstar che sono in ansia per lei: “Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato”, dicono. Pare infatti che la cantante trascorresse 12 ore al giorno per preparare il nuovo tour “Celebration”. “Tutti hanno pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che erano preoccupati”, hanno aggiunto.

La grande paura e il lento recupero

La grande paura sembra ormai alle spalle. Dopo diversi giorni in terapia intensiva, il manager Guy Oseary aveva comunicato che la salute di Madonna “sta migliorando e ci si aspetta una guarigione completa”. Un recupero però che sarà molto lento, a giudicare dalle ultime indiscrezioni. Il sito di gossip internazionale TMZ riferisce che la diva è ancora “stanca e debole” e trascorre gran parte del tempo a letto.

Il tour rinviato di Madonna

Ancora a oggi non si hanno notizie certe e ufficiali sul tour che è stato sospeso. Avrebbe dovuto prendere il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver, con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Milano: in programma 2 date in Italia il 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago, dopo otto anni di assenza nel nostro Paese.