Mariah Carey, la storia d’amore con Tanaka è finita dopo 7 anni

M aria Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati. Il ballerino e coreografo ha confermato che la separazione dalla popstar è stata "amichevole"

Fine della love story fra Mariah Carey e Bryan Tanaka. La popstar di “All I Want for Christmas is You” e il ballerino, poi diventato direttore creativo della cantante 54enne, si sono lasciati dopo 7 anni. La notizia della rottura è stata confermata via social dallo stesso Tinaka, che ha chiesto rispetto e comprensione durante “questo momento delicato”. Al momento la Carey non ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla rottura.

Separazione condivisa fra Tanaka e Mariah Carey

In un post su Instagram, Bryan Tanaka ha confermato la separazione condivisa con Mariah. “Mentre percorriamo questi viaggi separati, lo facciamo con profondo rispetto e un travolgente senso di gratitudine per il tempo inestimabile che abbiamo condiviso“, ha scritto il ballerino.

Il pensiero rivolto ai fan da Tanaka

“L’effusione di amore e sostegno da parte dei fan è stata un faro di forza e sono estremamente grato per l’incoraggiamento che continua a sollevarmi”, ha detto il ballerino esprimendo il desiderio di riprendere a dedicarsi alla sua arte. “Non vedo l’ora di continuare il mio viaggio, sapendo che la mia passione per l’ispirazione, la danza e le arti creative risuonerà nei capitoli che si apriranno.”

Vacanze in solitaria ad Aspen per la Carey

La Carey, secondo quanto riporta “People, starebbe trascorrendo le vacanze in montagna ad Aspen con i gemelli Moroccan Scott e Monroe, ma senza Tanaka, che in questi anni l’ha sempre accompagnata durante i soggiorni sulla neve. Secondo la fonte del magazine, la popstar starebbe bene e “in piena modalità festosa”. “È entusiasta del successo del tour con i suoi figli e del lavoro che ha già svolto sul suo prossimo album.”

L’ultima volta che sono stati visti insieme

L’ultima volta che la coppia è stata vista in pubblico è stato a marzo, quando “SongBird Supreme” ha festeggiato il suo compleanno. In quell’occasione Tanaka aveva condiviso su Instagram una foto di lui e Mariah sorridenti e abbracciati accompagnata da un dolce messaggio: “Questa è una della mie immagini preferite. Buon anniversario, mia bellissima regina. 🦋27/3🦋❤️”.

La storia d’amore iniziata nel 2016

I due si incontrarono per la prima volta nel 2006, quando lui si unì al tour “The Adventures of Mimi” come ballerino di riserva. Dopo aver lavorato insieme per un decennio, l’amore fra la cantante e il coreografo sbocciò nel 2016.