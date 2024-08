La madre e la sorella di Mariah Carey sono morte lo stesso giorno. Lo ha annunciato la cantante, che in questo difficile momento ha svelato svela di avere il «cuore spezzato». Le cause di entrambi i decessi non sono, però, state rese pubbliche.

L’annuncio di Mariah Carey

«Il mio cuore è spezzato per aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, per un tragico corso degli eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno – ha annunciato la popstar -. Mi sento fortunata di essere stata in grado di trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse». Mariah Carey ha anche voluto ringraziare i fan per il sostegno ricevuto dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo: «Apprezzo l’amore di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento impossibile».

Le cause dei decessi

Nulla è stato svelato da Mariah Carey sulle cause di entrambi i decessi. I giornali americani hanno ipotizzato che la sorella della star, Alison, sia morta a 63 anni per complicazioni legale alla funzione di un organo, non meglio precisato, e che fosse stata da tempo ricoverata in una casa di cura. Nessun dettaglio, invece, sulla mamma della cantante, deceduta a 87 anni.

I rapporti di Mariah Carey con la mamma

I rapporti con la madre e la sorella non erano idilliaci da tempo. Per quanto riguarda Patricia, la mamma di Mariah Carey, si sa che era una cantante d’opera formatasi alla Juilliard. Per la star americana è stata, come lei stessa ha raccontato in un libro, fonte di ispirazione fin dalla giovane età. «Cantavo piccole melodie in giro per casa, per la gioia di mia madre. E mi ha sempre incoraggiato», ha scritto nel 2020 in The Meaning of Mariah Carey. Dopo il divorzio dei genitori, Mariah ha vissuto con la madre. Le due, però, si scontravano spesso e questo le ha causato «tanto dolore e confusione».

Le dichiarazioni della cantante sulla madre

Nel libro di memorie l’artista ha messo nero su bianco alcuni dettagli della relazione con la madre. «Come molti aspetti della mia vita, il mio viaggio con mia madre è stato pieno di contraddizioni e realtà in competizione. Non è mai stato solo in bianco e nero, è stato un intero arcobaleno di emozioni – si legge – . La nostra relazione è una corda spinosa di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione. Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre».

Nessun contatto tra Mariah Carey e la sorella

Molto più travagliato il rapporto di Mariah Carey con la sorella. Alison era una ex tossicodipendente sieropositiva e spesso senzatetto. Con lei la star non aveva più rapporti da circa 30 anni, traumatizzata perché la sorella, in base al racconto della cantante, l’aveva «drogata col valium, offerto una dose di cocaina, bruciata con ustioni di terzo grado e tentato di venderla a un magnaccia», quando lei aveva appena 12 anni.