Naomi Campbell mamma per la seconda volta a 53 anni

L a top model ha dato l'annuncio su Instagram postando la foto con il neonato in braccio e la manina dell'altra figlia: "Non è mai troppo tardi per diventare madri"

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta a 53 anni. A dare l'annuncio è stata la stessa top model con un post su Instagram e la foto di un bebè, un maschio. La prima figlia era nata due anni fa.

L'annuncio su Instagram

La notizia ha colto tutti di sorpresa. “Tesoro mio sappi che sei protetto oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”, ha scritto raggiante Naomi.

La foto posata con il look coordinato

La foto diffusa dalla modella è un ritratto di famiglia del fotografo Mathieu Bitton. Si vedono la madre e il figlio vestiti coordinati in bianco con la mano della sorellina che tocca quello del nuovo arrivato. Da maestra di stile qual è, mamma Naomi ha scelto per il nuovo arrivato una tutina griffata. È un modello di Dolce&Gabbana con i loghi in vista e il colletto dai contorni celesti. Il piccolo è tra le braccia della madre che indossa un vestito increspato sul corpetto e ha i capelli sciolti e ricci. Della bambina vediamo solo la manina e il polso su cui brilla un bracciale d'oro.

I figli "senza nome" di Naomi Campbell

Di entrambi i suoi figli, Naomi non ha mai rivelato il nome. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, non si sa se sia single o meno in questo momento. Come nessuno sapeva nel 2021 che la top model sarebbe diventata mamma per la prima volta a 51 anni.

L'annuncio della prima gravidanza e la figlia in copertina

“Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo", aveva annunciato sempre sui social. E a 9 mesi dalla nascita, aveva presentato al mondo la sua piccola posando con lei sulla copertina di Vogue. "Ho sempre saputo che un giorno sarei diventata madre", aveva detto la Venere nera in quella intervista in cui aveva tenuto a precisare che "non è stata adottata, è mia figlia biologica".

I dettagli non rivelati sulla maternità

Gli altri dettagli sulla nascita dei due mini Campbell non sono stati rivelati. Non sappiamo se entrambi i figli di Naomi siano arrivati in modo naturale o grazie alla maternità surrogata. Nel corso di quella celebre intervista, aveva però fatto sapere il suo desiderio di avere altri bebè. "Perché no?", si chiedeva Naomi. E due anni dopo è arrivato un maschietto come risposta.

Le congratulazioni delle amiche vip

Molte le congratulazioni ricevute dalle amiche vip a corredo dell'annuncio sui social, tra cui quelle di Donatella Versace, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Winnie Harlow, Sara Sampaio ed Helena Christensen.