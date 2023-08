Naomi, Cindy, Linda e Christy: le top model sulla copertina di Vogue 30 anni dopo

L e icone della moda anni Novanta tornano insieme dopo più di 30 anni dalla cover cult che inaugurò un'epoca unica. “Le più grandi di tutti i tempi”, è il titolo prescelto per il nuovo scatto.

Le leggende della moda sono tornate, proprio lì sulla copertina di Vogue dove tutto ebbe inizio. Basta il nome di battesimo per riconoscerle: Naomi, Cindy, Linda e Christy di nuovo insieme dopo più di 30 anni dalla cover cult che inaugurò un’epoca unica.

La copertina cult di Vogue

Nel gennaio 1990 Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington e Tatjana Patitz posavano insieme per la copertina di Vogue. A fotografare i loro visi perfetti, il tocco artistico di Peter Lindberg. L’immagine riassume più di tante parole quel periodo delle modelle diventate a un tratto top, cercate e desiderate ovunque. “Non ci svegliamo per meno di 10mila dollari al giorno”, scherzava, non discostandosi troppo dalla realtà, Linda Evangelista. Insieme a Claudia Schiffer, Carla Bruni ed Helena Christensen, sono diventate icone globali, riconosciute da tutti anche al di fuori del fashion system.

Il ritorno delle top model

Ed ora eccole di nuovo esattamente 33 anni dopo nel numero di settembre della celebre rivista (edizioni britannica e americana). “Le più grandi di tutti i tempi”, è il titolo prescelto per il loro grande ritorno. A firmare lo scatto il giovane talento brasiliano Rafael Pavarotti. Purtroppo manca Tatjana Patitz, morta a 56 anni lo scorso gennaio per un tumore al seno.

Il documentario “The Super Models”

Ora tutte sulla cinquantina, le quattro top model sono anche le protagoniste del documentario “The Super Models”, che sarà diffuso su Apple TV+ a settembre. Saranno loro a raccontare gli inizi della carriera tra la fine degli Anni ’80 e l’inizio degli Anni ’90. La storia delle loro vite si intreccia a quella della moda, in uno dei momenti culturali più interessanti di sempre.

Una vita sempre al top

In realtà in tutti questi anni, le top model hanno continuato a far parlare di loro. Nel 2022, Linda Evangelista ha rivelato il suo dramma con la chirurgia estetica. Un trattamento di criolipolisi l’ha lasciata “permanentemente deformata” e ha raccontato l’enorme impatto psicologico dell’operazione. Naomi Campbell ha continuato a sfilare per i più grandi brand, nonostante l’arrivo dei suoi due figli nel 2021 e nel 2023. Cindy Crawford ormai ha una “rivale” in famiglia di cui andare fiera, la figlia Kaia Gerber, una delle modelle più popolari e promettenti di oggi.

In passerella per il tributo a Gianni Versace

Prima di Vogue, era stata Donatella Versace a organizzare una storica reunion delle top model. L’occasione era speciale: nel 2017 erano passati vent’anni dalla morte del visionario fratello Gianni, che contribuì con le sue creazioni ad accrescere la loro fama. Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Helena Christensen sfilarono tutte insieme vestite d’oro come quei tempi. Così li ha descritti Claudia Schiffer proprio a Vogue: “Gli anni ’90 sono stati un periodo spartiacque che ha ribaltato gli ideali di bellezza e moda. Ha contribuito alla nascita della Supermodel ma anche degli stilisti superstar, stylist e fotografi e c’è stata un’incredibile fusione di campi attraverso la moda, la musica, l’arte e l’intrattenimento e questo ha reso l’era dinamica, eccitante: l’impossibile è diventato possibile”.