Nato il figlio di Fausto Brizzi e Silvia Salis: avrà solo il cognome della mamma

L 'annuncio dei neo genitori sui social: "È importante dare un segnale e con un neonato maschio"

È nato il primo figlio di Fausto Brizzi e Silvia Salis. Il regista e la vicepresidente del Coni lo hanno annunciato con un tenero post su Instagram. Il piccolo Eugenio avrà solo il cognome materno. La coppia infatti ha scelto di comune accordo di dare seguito alla sentenza della Consulta del giugno del 2022. La decisione aveva reso illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome del padre ai nuovi nati e aveva consentito di attribuire loro il cognome paterno, materno, o entrambi.

L’annuncio sui social

“Sopra ogni cosa”, ha scritto Silvia Salis condividendo una foto in bianco e nero della sua nuova famiglia subito dopo il parto all’ospedale Gaslini di Genova. Il piccolo si chiama Eugenio, stesso nome del padre di lei, e avrà anche il cognome della mamma.

La scelta sul cognome materno di Fausto Brizzi e Silvia Salis

Questa scelta è possibile in Italia solo da poco tempo. I neo genitori hanno deciso di farla per contribuire a un cambiamento culturale nel nostro Paese, come hanno spiegato giorni fa in un’intervista al Fatto Quotidiano. “La possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato il cognome della madre è un cambiamento culturale epocale ed è passato incredibilmente inosservato”, hanno detto Fausto Brizzi e Silvia Salis. Per la coppia, che ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia con il meraviglioso pancione di lei, “è importante dare un segnale, e con un neonato maschio”.

“La parità assoluta in famiglia”

“Abbiamo sentito che era il momento di farlo perché viviamo in un Paese dove ogni giorno le cronache ci raccontano di uomini che continuano a credere le donne e i figli una loro ‘proprietà’ disponendone a loro piacimento”, hanno raccontato i neo genitori. “La pena è necessaria in questi casi, ma è di un cambiamento culturale che abbiamo bisogno. Un maschio che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta, non diventerà uno degli uomini di cui sopra”.