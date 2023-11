Nicoletta Manni, chi è la nuova étoile della Scala di Milano

P er la prima volta nella storia del teatro milanese, una ballerina è stata nominata étoile davanti al pubblico che applaudiva. Ecco tutto quello che è successo

È stato un vero e proprio colpo di scena quello che si è verificato alla Scala di Milano mercoledì sera: Nicoletta Manni è stata nominata étoile davanti al pubblico. Si tratta della prima volta che una cosa del genere avviene nella storia del teatro milanese.

Tutto è avvenuto al termine della seconda rappresentazione del balletto Onegin di John Cranko. Protagonisti: Roberto Bolle e la prima ballerina Nicoletta Manni. Finito lo spettacolo, mentre il pubblico applaudiva e tutta la compagnia era schierata al proscenio davanti al pubblico, sul palcoscenico sono comparsi il sovrintendente Dominique Meyer e il direttore del ballo Manuel Legris. Insieme hanno annunciato la nomina a étoile di Nicoletta Manni.

Ipa 1 di 4

Nicoletta Manni con Roberto Bolle davanti al Duomo di Milano.

– Nicoletta Manni con Roberto Bolle davanti al Duomo di Milano. Ipa 3 di 4

Nicoletta Manni balla con Roberto Bolle nel centro di Milano.

– Nicoletta Manni balla con Roberto Bolle davanti al Duomo di Milano.

Nicoletta Manni, la nomina davanti al pubblico

Visibilmente emozionato, Dominique Meyer ha detto al microfono: “Visto che anche la sua famiglia è qui, vorrei fare tanti complimenti a Nicoletta Manni. Una recita speciale, fantastica, ho tanti aggettivi nella testa. So che non è abitudine in questo teatro, ma quando una ballerina brilla così nelle stelle da diversi anni, allora si possono cambiare alcune regole. Oggi, con Manuel Legris, abbiamo deciso di cambiarne una: su proposta del direttore del ballo, ho il piacere di dare a Nicoletta il titolo di étoile della Scala”.

Una tradizione parigina

Nella storia del Balletto della Scala non era mai avvenuto prima che una étoile venisse nominata direttamente sul palcoscenico, davanti a tutti. Infatti, è consuetudine che il titolo venga comunicato il giorno dopo in sala-ballo. Diversamente accade a Parigi, dove la nomina davanti al pubblico è una tradizione dell’Opéra. E proprio da quel famoso teatro provengono sia Dominique Meyer e sia Manuel Legris. Da qui, forse, quello che è accaduto a Milano.

Chi è Nicoletta Manni

Nicoletta Manni è una delle più famose e talentuose ballerine italiane. Nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1991, ha iniziato a studiare danza nella scuola della madre a Copertino. A 12 anni è stata ammessa alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, dove si è diplomata nel 2009. Subito dopo il diploma, è stata ingaggiata dallo Staatsballett di Berlino, dove ha danzato in numerosi balletti classici e contemporanei.

Nel 2013 è tornata alla Scala, dove è stata nominata prima ballerina nel 2014. Ha interpretato ruoli principali in opere come Giselle, Il lago dei cigni, L’histoire de Manon, Le jeune homme et la mort, Onegin e molti altri. Nel 2015 è stata candidata al Prix Benois de la Danse, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali per la danza. Ora la proclamazione a étoile della Scala, a scena aperta.

La proposta di matrimonio sul palco

Nel luglio del 2022 Nicoletta Manni aveva fatto emozionare il pubblico dell’Arena di Verona quando il suo fidanzato, il ballerino Timofej Andrijashenko, conosciuto sul palcoscenico, si era inginocchiato davanti a tutti e le aveva chiesto la mano, offrendole un prezioso anello.

La coppia si è poi sposata nell’agosto 2023. Ora questa nuova emozione. “Sono veramente grata e frastornata”, ha detto a caldo la ballerina, “ora non ho molte parole”. Poi ha ringraziato Roberto Bolle: “Mi è stato accanto nei momenti più belli, più difficili ed emozionanti”, ha detto.