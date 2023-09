La denuncia social della ballerina Anastasia Kuzmina: “Molestata in posta”

L a maestra di "Ballando con le stelle" ha raccontato il brutto episodio in una serie di storie su Instagram: "I lupi non li incontri solo di notte"

“Una donna ha sempre paura”. È lo sfogo di Anastasia Kuzmina, ballerina e coreografa ucraina, star di Ballando con le stelle, che ha denunciato di essere stata molestata sessualmente mentre era in posta a Roma.

La denuncia social di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina denuncia il brutto episodio di cui è stata vittima in una serie di storie su Instagram. “Ero alle poste a inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa al cellulare, lui mi chiede: ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Come si fa? Puoi aiutarmi? Gli dico: va bene, certo. Lui mi fa: puoi aiutarmi? Faccio: va bene. Ti scandalizzi? E io non mi chiedo perché, forse intendeva a tagliare i video, io volevo solo uscire al più presto possibile da là, lui mi gira il telefono e c’era il suo membro”, racconta ancora sconvolta.

La mancata reazione

Trattiene a stento le lacrime la ballerina mentre ricorda lo shock di quel giorno e si arrabbia con se stessa per non aver reagito immediatamente: “Quel giorno stavo troppo male e sono scappata a casa. Martedì sono tornata e ho denunciato l’accaduto al direttore. Mi vergogno di essere scappata, mi vergogno di non aver denunciato immediatamente, scappo spesso da queste situazioni. Questa è la cosa che mi dispiace di più”.

L’indagine interna di Poste

Poste Italiane ha immediatamente attivato un’indagine interna per accertare quanto dichiarato dall’artista. Il dipendente, intanto, è stato destinato con effetto immediato ad altro incarico non operativo.

“I lupi non li incontri solo di notte”

Anastasia Kuzmina rivela poi di aver vissuto un’esperienza simile pochi mesi fa: “Sono stata inseguita da uno che non mi scollava di dosso e anche questa cosa non l’ho denunciata, non ho fatto niente, sono scappata”. Come altre vip prima di lei, anche la maestra di Ballando con le stelle invita a riflettere sullo stato di perenne timore a compiere gesti quotidiani che hanno molte donne: “I lupi non li incontri solamente quando sei ubriaca e svestita alle 2 di notte, i lupi li incontri anche alle poste a mezzogiorno e mezzo, li incontri per strada con ancora luce e hai sempre paura. Questo è quello che molti non capiscono: che una donna ha sempre paura”.