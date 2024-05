J annik Sinner fidanzato con Anna Kalinskaya? Sui social rimbalzano voci su una nuova storia d'amore fra il campione altoatesino e la tennista russa

Temporaneamente fuori gioco a causa di un infortunio, Jannik Sinner è comunque entrato stabilmente nella schiera degli sportivi italiani più amati. Sui social rimbalzano voci su un nuovo possibile amore per il fuoriclasse altoatesino: il 22enne avrebbe intrecciato una relazione con la collega Anna Kalinskaya, 25enne moscovita numero 26 al mondo. Nessuna conferma ufficiale da parte dei due protagonisti, in particolare da Jannik sempre molto attento a difendere i confini dalla sua vita privata.

Finito l’amore fra Sinner e Maria Braccini?

Sarebbe invece giunta al termine dopo quattro anni la relazione fra Sinner e Maria Braccini, la fidanzata storica del tennista. La storia con la influencer, mantenuta sempre sotto stretto riserbo, era iniziata quando Jannik frequentava ancora l’Accademia di Riccardo Piatti. Rarissime le occasioni nelle quali i due sono stati visti insieme in pubblico, se si esclude quando il tennista fu invitato a San Siro per assistere a Milan-Borussia Dortmund.

Sinner-Kalinskaya, le coincidenze volano sui social

Ora pare che il cuore di Jannik batta per Anna Kalinskaya. A far supporre questa nuova liaison amorosa fra due star del tennis una curiosa coincidenza che non è sfuggita al popolo del web. L’atleta russa è stata avvistata nei giorni scorsi a Torino. E proprio nel capoluogo piemontese, presso la clinica di riferimento per traumatologia sportiva J medical, il vincitore dell’Australian Open sta curando il problema all’anca che gli ha precluso la partecipazione agli Internazionali di Roma.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, martedì scorso la Kalinskaya si sarebbe allenata al Circolo Eridano di Torino presso la Next Tennis Academy, la scuola di tennis dove, lo stesso giorno, Sinner avrebbe scattato diverse fotografie con i ragazzini presenti. Solo casualità? Forse, se siamo d’accordo con Agatha Christie secondo cui “un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. Ma trattandosi di Jannik Sinner era impossibile che un gossip di tale portata restasse sotto silenzio. Anche perché fra i due qualche contatto social esiste: anche se la Kalinskaya non è ancora una follower di Jannik, il campione altoatesino ha iniziato di recente a seguire su Instagram la collega.

Chi è Anna Kalinskaya

Nata il 2 dicembre 1998 a Mosca Anna Kalinskaya ha iniziato a giocare a tennis all’età di cinque anni ed è diventata professionista nel 2016. Attualmente la 26esima posizione del ranking WTA. I suoi genitori sono ex giocatori di badminton. In carriera ha vinto 7 titoli in singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF e un titolo WTA nel doppio. Dal 2019 al 2020 è stata legata al tennista australiano Nick Kyrgios.