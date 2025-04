Dopo insistenti voci su un possibile divorzio da Barack, Michelle Obama (61 anni) ha affrontato la questione rispondendo alle domande di Sophia Bush nel podcast Work in Progress. L’amatissima ex first lady ha precisato di aver semplicemente voluto prendersi del tempo per sé e per seguire i propri progetti. Così la sua ritrovata indipendenza, dopo anni all’ombra del marito, è stata subito associata a una crisi coniugale e la sua assenza da alcuni eventi pubblici come segnali dell’imminente rottura dell’ex coppia presidenziale.

La rinnovata autonomia di Michelle Obama

In un nuovo episodio del podcast Work in Progress di Sophia Bush su iHeart Radio, Michelle Obama ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando ha lasciato la Casa Bianca ormai otto anni fa. L’ex first lady ha spiegato come ora ha l’opportunità di gestire il proprio calendario e di poter fare scelte per se stessa. «Avrei potuto prendere molte di queste decisioni anni fa, ma non mi sono concessa quella libertà», ha detto Michelle che ha rivendicato la ritrovata autonomia di «fare ciò che era meglio per me, non ciò che dovevo fare, non ciò che pensavo che gli altri volessero che facessi».

Gli eventi disertati da Michelle Obama e le voci sul divorzio

Negli ultimi mesi, qualcuno aveva fatto notare l’assenza di Michelle Obama da alcuni importanti eventi. L’ex First Lady ha saltato la seconda cerimonia d’insediamento di Donald Trump e, lo scorso gennaio, il funerale di stato dell’ex presidente Jimmy Carter. La moglie dell’ex presidente Usa, ha ammesso i sensi di colpa che ha provato per aver disertato alcuni appuntamenti pubblici. E ha sottolineato come il fatto di allontanarsi da certe responsabilità abbia fatto sorgere voci di un possibile divorzio da Barack.

Gli anni difficili da First Lady accanto a Barack

«Quest’anno le persone non riuscivano nemmeno a immaginare che stessi facendo una scelta per me stessa, e quindi hanno dovuto dare per scontato che io e mio marito stessimo divorziando», ha dichiarato Michelle, che in passato ha comunque parlato di quanto le ambizioni politiche di Barack Obama e il periodo trascorso nello Studio Ovale abbiano avuto un impatto negativo sul loro matrimonio.

Michelle e Barack sposati dal 1992

Michelle e Barack, 63 anni, sono sposati dal 1992, dopo essersi conosciuti dieci anni prima, durante le loro prime carriere legali a Chicago. Hanno avuto le figlie Malia e Sasha, rispettivamente nel 1998 e nel 2001. Sette anni dopo la nascita di Sasha, Barack è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Dopo due mandati consecutivi, Barack ha lasciato la Casa Bianca nel 2016. Tra i veri pettegolezzi che hanno circondato in questi mesi l’ex coppia presidenziale anche il presunto flirt fra Barack e l’attrice Jennifer Aniston.

