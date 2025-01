Che Barack Obama e sua moglie Michelle siano in crisi, è un gossip che gira da anni. Addirittura da quando lui fu eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Nel tempo, queste voci sono state più volte smentite. Ora, però, i rumors si coloriscono di un nuovo, incredibile particolare: la causa della rottura sarebbe Jennifer Aniston.

«Barack Obama sta con Jennifer Aniston»

Proprio così. Pare che l’ex presidente americano e la bella attrice abbiano una relazione segreta. Un po’ come John Fitzgerald Kennedy e Marilyn Monroe. Solo che in questo caso la storia sarebbe più seria, tanto da portare a una presunta “separazione in casa” degli Obama. Ma sarà vero?

I rumors sugli Obama

Come detto prima, le voci sulla crisi di Barack Obama e sua moglie Michelle circolano da sempre. Nel 2013, il National Enquirer aveva addirittura ipotizzato che il loro matrimonio di oltre 20 anni fosse stato sciolto a causa di una serie di infedeltà dell’ex presidente Usa e dopo un selfie che quest’ultimo si era scattato con l’allora primo ministro danese, la bellissima e biondissima Helle Thorning-Schmidt. Le voci, però, non furono confermate.

Barack Obama e Michelle sono separati?

Ora, però, Michelle Obama ha deciso di non partecipare alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. All’evento c’è solo suo marito (o ex?). Per l’assenza dell’ex Firts Lady non c’è stata alcuna spiegazione ufficiale.

Inoltre, questo è l’ennesimo forfait dell’ex First Lady, che aveva già disertato i funerali dell’ex presidente Jimmy Carter. Secondo la versione ufficiale, Michelle quel giorno era alle Hawaii per una lunga vacanza. Da qui le speculazioni su una crisi definitiva degli Obama, che sarebbero ormai separati.

Il messaggio sui social

C’è da dire che, proprio venerdì scorso, Barack Obama ha condiviso sui social una sua foto con Michelle seduti a un tavolo da pranzo mentre si tengono per per mano, con la didascalia: «Buon compleanno all’amore della mia vita». Una strategia per spegnere i gossip circolanti su una sua liaison con Jennifer Aniston?

La versione di Jennifer Aniston

Queste voci circolano dalla fine dello scorso anno, quando alcune riviste di gossip hanno pubblicato articoli dal titolo: “La verità su Jen & Barack”. Il tutto mentre il popolare podcast Who? affermava, senza prove, che gli Obama vivono “una vita separata” e che lui e la Aniston hanno una vera relazione.

Peccato che solo due mesi prima Jennifer Aniston aveva smentito la liaison durante un’apparizione al programma Jimmy Kimmel Live!. «È tutto falso», ha detto l’attrice, «anche se non mi sono arrabbiata per questi gossip». Poi ha spiegato di avere incontrato Obama solo una volta. «Conosco Michelle più di lui», ha precisato. Da qui la domanda scherzosa di Jimmy Kimmel: «C’è una verità su te e Michelle?». «Non è vero», ha risposto Jennifer con un sorriso.

Barack Obama e Jennifer Aniston: solo amici?

Pare che Barack Obama e Jennifer Aniston si siano conosciuti nel 2007 a un gala hollywoodiano stellato in onore dell’allora giovane senatore. Al party c’era anche Michelle Obama, che fu fotografata abbracciata a suo marito. Jennifer Aniston sostiene che, dopo di allora, non lo ha più rivisto, mentre ha incontrato più volte Michelle.

Leggi anche Musica per l’estate? Barack Obama condivide la sua playlist