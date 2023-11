Q uasi due decenni dopo la fama ottenuta grazie alla serie tv Grey's Anatomy, il dottor Derek Sheperd è stato nominato "uomo più sexy del mondo" dal magazine People. Lui, però, ci scherza su

A 57 anni Patrick Dempsey è l’uomo più sexy del mondo del 2023. L’attore, diventato famoso interpretando il neurochirurgo Derek “McDreamy” Shepherd in Grey’s Anatomy, ha sbaragliato tutti i “concorrenti” e ha ricevuto l’ambita “corona” dal magazine People.

Lo scettro più ambito di Hollywood

Prima di lui, avevano ricevuto l’ambito scettro Mel Gibson, che fu il primo uomo a essere eletto uomo più sexy del mondo nel 1985, quando aveva ancora 29 anni. Sean Connery quattro anni dopo. Tom Cruise nel 1990. Dieci anni dopo è stato il turno di Brad Pitt. E poi, tra gli altri: Denzel Washington, George Clooney, Ben Affleck, Richard Gere, Matthew McConaughey, Bradley Cooper, Channing Tatum.

Lo scorso anno, invece, a ricevere l’onore era stato Chris Evans, allora 41enne. Alla notizia, l’attore aveva scherzato: “Mia madre sarà così felice. È orgogliosa di tutto quello che faccio, ma questo è qualcosa di cui può davvero vantarsi”.

La reazione di Patrick Dempsey alla notizia

Ora finalmente lo scettro di uomo più sexy del mondo è arrivato a Patrick Dempsey, che da quando comparve sugli schermi quasi due decenni fa ha fatto impazzire milioni di fan. “Sono felice che stia accadendo a questo punto della mia vita”, ha detto l’attore al magazine People, “è bello avere questo riconoscimento. Sicuramente il mio ego subisce un piccolo colpo, ma mi dà l’occasione per sfruttare la cosa per qualcosa di positivo”.

Il riferimento è il Dempsey Center, che l’attore ha fondato in onore della sua defunta mamma per sostenere i malati di cancro e i loro cari.

La famiglia, le gare in macchina

Patrick Dempsey ha una moglie, Jillian, 57 anni, truccatrice e fondatrice di una linea di bellezza. Insieme hanno tre figli: Talula, 21 anni, e i gemelli Sullivan e Darby, 16 anni. La sua grande passione sono le auto da corsa: l’attore è un pilota professionista.

“Quando ho saputo la notizia sono rimasto completamente scioccato”, ha detto l’attore a People, “poi ho iniziato a ridere, tipo, è uno scherzo, giusto? Sono sempre stata la damigella d’onore”. Ha aggiunto: “Me ne ero completamente dimenticato e non avevo nemmeno pensato di trovarmi in questa posizione. Quindi il mio ego è buono”.

Patrick Dempsey nella serie tv Grey's Anatomy.

Patrick Dempsey: “I miei figli mi prenderanno in giro”

Patrick Dempsey ha anche riso pensando alla reazione dei suoi figli alla notizia. “Mi prenderanno semplicemente in giro”, ha spiegato, “se la prenderanno con me e scopriranno ogni motivo per cui non dovrei esserlo. Il che è positivo, mi mantengono giovane”.

Al cinema interpreta un pilota italiano

A dicembre l’attore dimostrerà le sue abilità di pilota nel film biografico Ferrari, diretto da Michael Mann, dove interpreta il pilota italiano Piero Taruffi. Il film gli ha insegnato una lezione sull’assumersi rischi, anche se fuori pista. “Seguivo il film da anni, quindi ho chiamato Michael e gli ho detto: voglio discutere di come farne parte”, ha raccontato Patrick Dempsey. Ha aggiunto: “Questo mi ha insegnato che, se vuoi davvero qualcosa, devi prendertela da solo”.

Un ruolo che adora, quello del pilota. Non solo per la sua passione per le corse, ma anche per il personaggio che porterà sullo schermo. “Ho gli adesivi per paraurti, le magliette, i poster”, ha scherzato l’attore. Quanto alla sua professione e alla sua età, ha aggiunto: “Ho raggiunto il picco molti anni fa, ma sono ancora qui”.