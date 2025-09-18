Una grande festa musicale in onore di uno dei più amati cantautori italiani: questa sera, giovedì 18 settembre, Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà Pino è – Il viaggio del Musicante, un evento speciale per ricordare Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo, già sold out, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1, sabato 20 settembre, e in contemporanea su RaiPlay e Rai Radio 2.

Line-up d’eccezione tra big e giovani talenti

L’evento sarà condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, e vedrà alternarsi sul palco numerosi protagonisti della musica italiana. Tra gli ospiti confermati: Elisa, Giorgia, Emma, Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Elodie, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti, Enzo Avitabile, Alessandro Siani, e i musicisti storici di Pino Daniele: Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, Tony Esposito e Tullio De Piscopo.

Accanto ai grandi nomi, largo anche ai giovani musicisti e cantanti, che porteranno nuova linfa al repertorio di Pino Daniele reinterpretandone i brani con la propria sensibilità artistica. Protagonisti anche i finalisti del Musicante Award – Premio Pino Daniele, talenti in erba che apriranno la serata con le loro esibizioni.

La scaletta: un viaggio musicale tra i brani più iconici

Il concerto sarà un susseguirsi di emozioni e grandi classici: Yes I Know My Way verrà eseguita da Mannoia, Sangiorgi ed Emma, Vento di passione da Giorgia ed Emma, mentre Resta cu mme vedrà protagonisti Ron e Fiorella Mannoia. Clementino e Rocco Hunt si confronteranno con ‘O scarrafone, The Kolors con A me me piace ‘o blues, Elisa interpreterà Quando, e Mahmood proporrà una personale versione di Terra mia.

Tra gli altri brani in scaletta: Je so’ pazzo, Mal di te, Se mi vuoi, Qualcosa arriverà (Elodie, in collegamento dal Museo della Pace), Dubbi non ho (Noemi), Sara non piangere (Irama), Che Dio ti benedica (Salmo), Anna verrà (Diodato), Io per lei (Alex Britti), Tutta n’ata storia (Enzo Avitabile), Putesse essere allero (De Gregori) e uno speciale medley di Serena Brancale con Alleria, Sicily e Chi tene ‘o mare. Il gran finale sarà affidato a Geolier con una toccante versione di Napule è.

Uno show tra musica, emozioni e testimonianze

La conduzione della serata sarà arricchita da momenti di racconto e memoria. Carlo Conti e Fiorella Mannoia – che ha condiviso con Pino una lunga tournée – chiederanno a ciascun artista di raccontare cosa rappresenti Pino Daniele per loro, prima dell’esibizione: «Preparate i fazzoletti – ha detto la Mannoia – sarà una serata di forti emozioni».

Francesco Salzano, manager storico dell’artista, ha spiegato in conferenza stampa che l’obiettivo è stato quello di dare spazio sia ai colleghi di una vita, sia agli artisti delle nuove generazioni, affinché la musica di Pino continui a vivere nel tempo: «Le sue canzoni devono essere parte integrante del tessuto musicale italiano».

Un evento dal forte valore sociale

Pino è – Il viaggio del Musicante non sarà solo uno spettacolo musicale, ma anche un progetto con un’importante valenza sociale. Promosso dalla Fondazione Pino Daniele ETS, l’evento sostiene iniziative didattiche e borse di studio per giovani musicisti, soprattutto nei contesti sociali più fragili, contrastando la povertà educativa e la dispersione scolastica. Durante la serata, sarà anche attiva una campagna solidale a sostegno del Progetto Preme dell’associazione Open (Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma), per garantire cure innovative ai bambini oncologici.

Il sigillo del 70/10 Anniversary

L’iniziativa porta il marchio ufficiale 70/10 Anniversary, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che certifica l’autenticità degli eventi celebrativi dedicati all’artista. Realizzato con il sostegno della Regione Campania e della Fondazione Campania dei Festival, il progetto ha coinvolto anche studenti di scuole musicali e associazioni giovanili provenienti da quartieri a rischio, offrendo loro la possibilità di partecipare a masterclass e laboratori formativi.

Lo sguardo esclusivo di RaiPlay

Ad accompagnare l’evento, RaiPlay proporrà Pino è – Il viaggio del Musicante – Speciale RaiPlay, un racconto dietro le quinte con interviste esclusive, testimonianze e momenti inediti della serata. A guidare il pubblico in questo percorso ci sarà Carolina Di Domenico, che raccoglierà le emozioni a caldo dei protagonisti e dei giovani premiati del Musicante Award.