L’annuncio è arrivato all’improvviso attraverso quei canali social dove solitamente pubblica immagini provocanti e allegre. Sabrina Salerno, la showgirl nota dagli anni ’80 con canzoni come Boys o Siamo donne, si è mostrata struccata, in pigiama, una flebo al braccio da una stanza di ospedale per svelare ai fai di avere un nodulo maligno al seno e di doversi sottoporre a un’operazione.

L’annuncio di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha scritto un lungo e toccante messaggio sul suo account Instagram. «Tra poche ore – si legge – entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno». La foto è stata scattata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, che dista pochi chilometri da Preganziol, dove Sabrina vive e ha il suo quartier generale.

La scoperta a luglio

«Come ogni anno – ha proseguito – a luglio ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire». La showgirl ha poi concluso un invito e un monito: «La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita». Solo quattro giorni era stata postata una fotografia di ben altro tenore, con la cantante in tuta in palestra; la didascalia «Questo settembre sarà per me un mese importantissimo! Sono pronta » alla luce di quanto svelato assume un significato diverso, finora tenuto nascosto.

Il sostegno dei colleghi

Come già successo in altre circostanze, i vari canali social sono stati ben presto invasi da messaggi di sostegno, speranza e in bocca al lupo, da parte di semplici fan o da colleghi e colleghe più famosi: tra i primi a solidarizzare con Sabrina Salerno sono state Mietta, Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko, e anche altri personaggi che hanno in passato rivelato di essere malati di tumore come Carolina Marconi e la giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith. Poi il coreografo Luca Tomassini, e la colleghe Antonella Clerici, Simona Ventura e Caterina Balivo.

L’operazione per asportare il nodulo

A poco ore dall’annuncio del nodulo al seno, la Salerno è entrata in sala operatoria per asportarlo. «Sto bene, l’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti”, ha detto in una storia pubblicata su Instagram.

La carriera di Sabrina Salerno

Nata a Genova nel 1968, “regina” sexy della “Italo disco” tra gli ’80 e ’90, Sabrina Salerno non è stata una meteora ma ha coltivato la sua immagine negli anni, fino a oggi. Nel 1994 si è fidanzata con l’imprenditore tessile Enrico Monti, con il quale si è sposata nel 2006; nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito Luca Maria. «Lavoro da quando avevo 17 anni – aveva raccontato in un’intervista -, ho spesso avuto a che fare con persone che pensavano che la mia carriera sarebbe finita. E invece me ne frego dei giudizi, continuo a usare il mio corpo, la bellezza, la salute, la forza, vado avanti per la mia strada, dico quello che penso, non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Mi è capitato di subire prevaricazioni, ho sempre denunciato, affrontando anche cause di 15 anni. Mi sono sempre battuta per non subire».