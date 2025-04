La nuova stella del nuovo azzurro si chiama Sara Curtis. Piemontese 18enne, campionessa europea juniores in carica, ha dominato la finale dei 100 metri stile libero ai campionati italiani assoluti di Riccione strappando a Federica Pellegrini un record che resisteva dal 2016. A luglio Sara parteciperà ai Mondiali di Singapore. Mentre l’obiettivo sullo sfondo è Los Angeles 2028.

Miglior tempo mondiale stagionale per Sara Curtis

Agli assoluti, Sara Curtis ha vinto la finale dei 100 metri stile libero davanti a Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino, realizzando la migliore prestazione mondiale stagionale.

Superato il record di Federica Pellegrini

Con un tempo di 53”01, Sara Curtis ha migliorato di 17 centesimi il precedente primato nazionale (53”18) che Federica Pellegrini realizzò nel 2016 all’età di 28 anni.

Migliorato due volte il proprio primato italiano nei 50 stile

Sara Curtis sta vivendo un momento di grazia. In meno di 24 ore ha superato il record della Pellegrini e migliorato due volte il primato italiano dei 50 stile libero che già le apparteneva nuotando la finale in 24″43 che le è valso anche il pass per i mondiali di Singapore della prossima estate.

Sara Curtis: «Non ho parole per quello che fatto»

«Battere il record di Federica Pellegrini dei 100 è stato bellissimo – le sue parole a Rai Sport – ancora devo realizzarlo. E’ stato faticoso fare i 50 stile, avevo ancora tanta adrenalina per ieri ma ci sono riuscita e questo è veramente importante. Sono giovane, sono una ragazza semplice, mi piace tanto nuotare, l’acqua è il mio elemento – aggiunge Sara Curtis -. I record? Sono frutto di lavoro e sacrifici».

I complimenti di Federica Pellegrini: «Brave ragazze!!!»

A Riccione anche un’altra giovanissima del nuoto azzurro ha compiuto un’impresa: veneziana Alessandra Mao ha segnato il record italiano nei 200 stile libero a soli 14 anni e un mese. Non sono mancati i complimenti di Federica Pellegrini nei confronti della due azzurrine che hanno dominato gli Assoluti di Riccione: «Congratulazioni!!! Vedere il nuoto femminile dello stile libero veloce viaggiare così alto è veramente bellissimo!!! Brave ragazze!!!», ha scritto la Divina su Instagram.

Matteo Giunta disse di lei: «Nessuna velocista come lei»

Sara Curtis è tesserata per Esercito e CS Roero e allenata da Thomas Maggiora. Qualche mese fa Matteo Giunta, ex allenatore e ora marito di Federica Pellegrini, aveva detto della giovane piemontese: «Finora una velocista come lei non si era mai vista».

Nata nel Cuneese in una famiglia di sportivi

Nata nell’agosto del 2006 a Savigliano (Cuneo), Sara Curtis frequenta l’ultimo anno di un Istituto Tecnico Economico e Turistico: quest’anno avrà la maturità. Secondo quanto riporta il Corriere.it, è fidanzata con il collega nuotatore Andrea Pusceddu. La sua è una famiglia di sportivi (papà Vincenzo è un ex ciclista e la mamma Helen gareggiava nell’atletica leggera), ma l’acqua è sempre stata il suo elemento.

Protagonista delle giovanili, ha partecipato a Parigi 2024

Nelle categorie giovanili ha vinto numerose medaglie tra europei e mondiali di categoria. Specialista nella velocità, in stile e dorso, ha esordito come senior due anni fa e ha già vinto alcune medaglie con le staffette: un oro ai Mondiali in vasca corta di Budapest del 2024 nella 4×50 metri stile libero mista e due argenti sempre in staffette 4×50 agli Europei in vasca corta di Otopeni del 2023. Parigi 2024 è stata la sua prima olimpiade (14esma nei 50 stile e ottava nella 4×100 stile).